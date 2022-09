Kopičenje nagrad

V nadaljevanju preberite:

Poletje sicer velja za kinematografsko zatišje, zato pa je bolj pestro na filmskih festivalih, kjer je v preteklih mesecih slavilo več slovenskih filmov. Dva naša kratka filma sta nominirana tudi za evropsko filmsko nagrado – evropskega oskarja.

Seveda je že uvrstitev v tekmovalni program večjega in priznanega festivala uspeh, nagrade pa vendarle predstavljajo pomembno popotnico za nadaljnjo pot filma oziroma kariero avtorjev. Pred kratkim so bili na mednarodnih festivalih nagrajeni filmi Jezdeca, Orkester, Človek s senco, Vesolje med nami, Babičino seksualno življenje in Steakhouse.