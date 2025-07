V primeru NK Svoboda uveden postopek izterjave

V nadaljevanju preberite:

Slovenski filmski center (SFC), ki ima letos na voljo 12,35 milijona­ evrov, je povečal zaščito projektov, da bi se izognil morebit­ni nenamenski porabi sredstev, kakršno so odkrili v primeru celovečerca NK Svoboda. Kot smo poročali lani jeseni, je SFC leta 2022 produkcijo celovečerca NK Svoboda na javnem razpisu podprl s 560.000 evri, a je ta zastala,­ očitki o domnevni nenamenski­ porabi sredstev pa so bili vse glasnejši. SFC je zato uvedel revizijo. Kaj je pokazala in kako se je ­nanjo odzval SFC?