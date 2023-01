Med talenti berlinskega filmskega festivala tudi Slovenca

V nadaljevanju preberite:

Na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu zadnjih 21 let v okviru programa Berlinale Talents izbirajo nadarjene ustvarjalce z vsega sveta. Letos so med skoraj 3300 prijavljenimi režiserji, igralci, kritiki, montažerji, scenaristi, producenti in drugimi filmskimi delavci izbrali 204 nadarjene. Med njimi sta tudi filmar Peter Cerovšek in montažer Lukas Miheljak iz Slovenije. Februarja se bosta v Berlinu udeležila posebnega programa, ki ga za izbrane talente pripravlja eden od najpomembnejših filmskih festivalov.