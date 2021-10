Obžalovati, upati, zaupati, odpustiti

V nadaljevanju preberite:

Ideja, da bi v uradnem tekmovalnem programu celovečercev ločili igrane in dokumentarne filme, je aktualna že več let. Najmanj od leta 2007, ko so za najboljši film festivala obveljali Zupaničevi Otroci s Petrička. Da je igrane filme po desni prehitel dokumentarec, se je ponovilo še nekajkrat; leta 2014 je zmagal Gačićev Boj za, 2018. pa še Bičkova Družina. Odtlej dokumentarni filmi na FSF zahtevajo resno pozornost. Tudi letos ni malo takih, ki si jo zaslužijo.

Ogledali smo si filme, ki se potegujejo za naslov najboljšega filma festivala: Odpuščanje Marije Zidar, Iskre v času – svetovni računalniški podvig Jurija Grudna, Filmski obzornik 80 - Metka, Meki Nike Autor in kratki dokumentarni film Ne morete me avtomatizirati Katarine Jazbec.