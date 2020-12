Prostovoljni suspenz nejevere

V nadaljevanju preberite:

Eksperimentalni animirani film z zapletenim naslovom Naključno razkošje prosojnega vodnega rebusa poka po šivih od pomenov, idej, metafor in simbolov, ki se pred gledalcem v organskem kolažu animiranih tehnik zvrstijo v kratkočasnih 80 minutah. V čudoviti vizualno-intelektualni pustolovščini kot v noir kriminalki spremljamo glavnega junaka Martina, ki preživ­lja nekakšno eksistencialno krizo,­ konceptualno umetnico Saro in inšpektorja Ambroža, kako se lovijo po hodnikih labirinta svoje podzavesti. Hrvaški umetnik Dalibor Barić, ki je na letošnji Animateki poveljeval žiriji, je svoj prvi celovečerni film spisal, režiral, animiral, montiral, grafično opremil in zanj napisal še glasbo. V intervjuju nam je povedal, da je bilo ustvarjanje tega filma včasih podobno nočnemu kopanju rova s čajno žličko.