Trije slovenski filmi v igri za srce Sarajeva

28. Sarajevski filmski festival bo letos od 12. do 19. avgusta. Za nagrado srce Sarajeva se bo potegovalo 51 filmov v štirih tekmovalnih kategorijah (igrani, dokumentarni, kratki in študentski film). Skupno se je na festival prijavilo 709 filmov, od tega 160 celovečernih igranih, 211 dokumentarnih, 240 kratkih in 140 študentskih. Častno srce Sarajeva prejmejo ameriški režiser in scenarist Paul Joseph Schrader, ukrajinski režiser Sergej Loznica, ki mu bodo posvetili tudi retrospektivo, in švedski režiser Ruben Östlund za izjemen prispevek k filmski umetnosti.

Slovenski aduti

V tekmovalni program osmih izbranih celovečernih igranih filmov se je uvrstil prvenec Jezdeca režiserja Dominika Menceja. »V današnjem svetu, ki je videti bolj zaprt in deljen kot kadarkoli prej, potrebujemo zgodbe, ki preizprašujejo ta status quo. Tako se tudi liki v filmu soočajo z vzorci, v katere so potisnjeni na tak ali drugačen način. Vse prepogosto pozabljamo, da je identiteta, ki jo nosimo kot posamezniki, nekaj, kar se spreminja in oblikuje na podlagi lastnih odločitev, ki jih na poti življenja sprejemamo. Film se tako ukvarja z upanjem, osebnimi prepričanji in idejo o svobodi, v svojem bistvu pa govori o spremembi – možnosti, ki jo imamo vsi,« je povedal. Svetovno premiero bo film doživel 15. avgusta.

Jezdeca Slovenija, 1999. Najboljša prijatelja svoja mopeda predelata v slogu chopperjev in se iz rodne vasice odpravita na motoristično popotovanje po Sloveniji in Hrvaški. Na poti se jima pridružita mlada ženska s skrivnostno preteklostjo in star motorist, ki je iskal ljubezen po vsem svetu, a je še ni našel. V skupnih dogodivščinah izzivajo sami sebe in drug drugega, trgajo vezi s starimi pojmovanji in sprejemajo nova. A pot je izdajalska: ob nenadni smrti sopotnika je na kocki njihovo prijateljstvo, bolečina pa tako neznosna, da mora biti nekdo kriv … Režija Boris Grgurović; igrajo Timon Šturbej, Petja Labovič, Anja Novak, Nikola Kojo.

Igralska zasedba so Timon Šturbej, Petja Labovič, Anja Novak, Nikola Kojo. FOTO: Staragara

V tekmovalni program 10 izbranih kratkih filmov sta se uvrstila dva slovenska filma: igrani kratki film Tako se je končalo poletje scenarista in režiserja Matjaža Ivanišina in animirani film O denarju in sreči srbsko-slovenskega tandema Ane Nedeljković in Nikole Majdaka jr. Oba filma bosta na festivalu imela regionalno premiero v torek, 18. avgusta, svetovno pa v tekmovalnih programih letošnjega 75. filmskega festivala v Locarnu.

Ivanišin nam pripoveduje zgodbo ob koncu poletja, ko v zraku potekajo priprave na letalski miting. FOTO: Staragara

Ivanišin nam pripoveduje zgodbo ob koncu poletja, ko v zraku potekajo priprave na letalski miting, moški in ženska gresta k vodi. A prihod legendarnega akrobatskega pilota zanju ne bo glavni dogodek dneva. V filmu nastopajo Aleš Jeseničnik, Kristina Olovec in Jernej Jerovšek.

O denarju in sreči je srbsko-slovensko-slovaška koprodukcija. Zgodbo za film je napisala Ana Nedeljković, ki je poleg Leona Vidmarja in Nikole Majdaka jr. tudi animatorka filma. Hrčki živijo in dostojanstveno delajo v Hrčeklandiji, popolni državi s popolnim gospodarstvom. BDP neprestano raste, nezaposlenost ne obstaja, sto odstotkov prebivalcev se izjavlja za srečne. A seveda kot vsak poskus nasilne ureditve popolne družbe ima tudi svet hrčkov svojo temno plat, ki jo postopoma odkrivamo skozi film.