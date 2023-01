Umrla italijanska igralka Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida, ena zadnjih zvezd klasičnega Holly­wooda, je umrla v starosti 95 let. Največje uspehe je nanizala že v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja; po filmu iz leta 1955 s soigralcem Vittoriom Gassmannom je obveljala za najlepšo žensko na svetu.

Italijansko filmsko divo s Slovenijo sicer veže prav posebna vez. Z mariborskim zdravnikom in producentom Milkom Škofičem se je poročila že daljnega leta 1949. Njun zakon, ki je trajal 22 let, je leta 1957 zaznamovalo rojstvo Milka Škofiča mlajšega; dogodek so svetovni mediji spremljali do tako rekoč zadnje podrobnosti. S sinom pa sta bila v središču pozornosti tudi v zadnjih letih njenega življenja, zaradi tožb, povezanih z njenim premoženjem.

Pomagati je hotela Italiji

Lollobrigida še zdaleč ni bila samo igralka. Začela je na lepotnih tekmovanjih, po izjemni filmski karie­ri v Evropi in ZDA je postala uspešna fotoreporterka, v zadnjih desetletjih je bila tudi političarka. Leta 1999 je na volitvah za evropski parlament neuspešno kandidirala na listi levosredinskih demokratov pod vodstvom enega takrat vodilnih italijanskih politikov Romana Prodija. Poleti, ko je praznovala svoj 95. rojstni dan, je napovedala, da se bo potegovala za položaj senatorke. »Utrujena sem od politikov, ki se samo prepirajo, ne da bi prišli do bistva. Borila se bom, da bodo lahko ljudje sami odločali, kaj hočejo, od zdravstva do sodstva. Italija je v slabem stanju, želim narediti nekaj dobrega in koristnega,« je takrat povedala za Corriere della Sera.

Začela je na lepotnih tekmovanjih, po izjemni filmski karie­ri v Evropi in ZDA je postala uspešna fotoreporterka, v zadnjih desetletjih je bila tudi političarka. FOTO: Jacques Demarthon/AFP

Gina Lollobrigida se je rodila kot druga od štirih deklet v družini očeta mizarja in matere gospodinje v Subia­cu v deželi Lazio nedaleč od Rima. Leta 1945 se je prvič preizkusila kot igralka, ko je stopila na oder Teatra della Concordia v mestecu Monte Castello di Vibio v osrednji Italiji, dve leti pozneje se je uvrstila na izbor za miss Italije. Začela je dobivati prve vloge v italijanskih filmih in opazil jo je ekscentrični ameriški bogataš Howard Hughes.

Prodor ji je uspel leta 1952 z vlogo v filmu Lepotice noči režiserja Reneja Claira. Največje uspehe je nanizala v 50. in 60. letih, v času razcveta italijanske kinematografije, ko je veljala za eno najbolj zaželenih igralk ne le doma, pač pa tudi drugod po svetu. Sodelovala je z največjimi hollywoodskimi zvezdniki vseh časov, kot so Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis in Frank Sinatra.

Intervju s Castrom

Pomembnejši filmi, v katerih je nastopila, so še Fanfan Tulipan (1952), Kruh, ljubezen in domišljija (1953), Kruh, ljubezen in ljubosumje (1954), Najlepša ženska na svetu (1955), Trapez (1956), Najlepši november (1969) in Pinokijeve dogodivščine (1972). Nastopala je tudi na televiziji.

Z mariborskim zdravnikom in producentom Milkom Škofičem se je poročila že daljnega leta 1949. FOTO: Ralph Gatti/AFP

Ko je stopila v 70. leta, se je skoraj povsem poslovila od filma. Ob koncu igralske kariere se je začela ukvarjati s fotografijo, humanitarnim delom in svojo največjo ljubeznijo, kiparstvom. S svojimi zvezami v svetu slavnih je pred objektiv fotoaparata brez težav postavila vrsto znanih, na primer igralca Paula Newmana in Audrey Hepburn, znamenitega ameriškega diplomata Henryja Kissingerja, pevko Ello Fitzgerald, slikarja Salvadorja Dalíja ... Za njen največji dosežek na tem področju šteje ekskluzivni intervju s takratnim komunističnim voditeljem Kube Fidelom Castrom leta 1972.

Poleg tega se je lotila zbiranja razkošnega nakita znamke Bulgari, saj je verjela, da bo tako kar najbolj uživala v sadovih svojega dela. Leta 2013 je svojo zbirko razprodala, sredstva od prodaje pa je namenila skladom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem matičnih celic.

V zasebnem življenju in ljubezni je imela po lastnih besedah »manj sreče kot drugi«. Po zakonu z Milkom Škofičem se je leta 2006, pri svojih 79 letih, zaročila s 34 let mlajšim španskim poslovnežem Javierjem Rigauom y Rafolsom, a je bila zaroka pozneje preklicala.