Upanje je najbolj težka droga

Gre za film o sencah, o fantomih, kot ga je poimenoval režiser (in hkrati scenarist). Snemali so ga v treh letnih časih in snemanje pravzaprav začeli s sklepnimi prizori. Do njih vodijo ovinki Clarissine bolečine, obupa, a tudi hudomušnosti in poguma, v katere se je vživela Vicky Krieps (znana denimo po vlogah v filmu Fantomska nit in Korzet, ki prihaja na Liffe). Z Amalricom sta se, čeprav se prej nista poznala, takoj sporazumela, med nastajanjem filma pa, kot sta povedala v spletnem pogovoru, o njegovi tematiki komaj kaj govorila prav zato, ker je tako boleča.