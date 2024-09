Uvedba delnih revizij in producenta nadzornika

V nadaljevanju preberite:

Kot zatrjuje producent filma Bojan Mastilović, so bila sredstva, ki jih je nakazal SFC (do zdaj 280.000 evrov), »porabljena za predprodukcijo filma NK Svoboda; šele revizijski postopek lahko dokaže drugače«, a po naših neuradnih informacijah naj bi bilo namensko porabljenih le okoli 50.000 evrov sredstev.

Producent je bil pri tem odvisen od pridobitve koprodukcijskih sredstev Hrvaške in Grčije. Na SFC so se z morebitno revizijo odločili počakati do jeseni, »ko bi bili znani odločitvi obeh filmskih centrov«. Toda o dejstvu, da projekt ni bil podprt na hrvaškem centru, naj bi bili po naših neuradnih informacijah obveščeni že junija, o dejstvu, da podpore ne bo zagotovil niti grški center, pa avgusta.

Na vprašanje, zakaj se revizija v tem času ni začela, direktorica SFC Nataša Bučar odgovarja, da se »v realnem svetu nastajanja filmov postopki revizije ne uporabljajo na dnevni bazi. Pri projektu nismo ničesar izgubljali, noben denar ni nikamor tekel, da bi morali ta tok ustaviti.«