Po poteh fantiča s pastirsko palico in piščaljo

Ni ga med nami, ki ne bi vedel, da gre, kdor vesele pesmi poje, po svetu kajpak lahkih nog, in če mu kdo nastavi zanko, ga užene v kozji rog. Kekčeva pesem, naslovna skladba filma Srečno Kekec bo v teh dneh odmevala tudi ob jezeru Jasna ter po Ljudskem domu v Kranjski Gori, kjer se Slovenski filmski center (SFC) in Slovenska kinoteka poklanjata ne le filmom Jožeta Galeta, temveč tudi prvemu slovenskemu celovečernemu filmu V kraljestvu Zlatoroga in dvojici uspešnic Gremo mi po svoje.