Dolgometražni prvenec Urške Djukić bo na Berlinalu otvoril sekcijo Perspektive

Urška Djukić nadaljuje svojo mednarodno uspešno filmsko pot, potem ko je za svoj kratki animirani film Babičino seksualno življenje prejela več kot 50 nagrad, med njimi tudi nagrado Evropske filmske akademije za kratki film leta 2022, leto kasneje pa eno največjih svetovnih nagrad cesar.

Tokrat je navdušila selektorje Berlinala, ki so njen dolgometražni prvenec Kaj ti je deklica izbrali za otvoritveni film sekcije Perspektive, v kateri tekmuje le 14, skrbno izbranih prvih celovečernih filmov s celega sveta. V filmu spremljamo zgodbo 16-letne Lucije, ki nastopa v dekliškem zboru katoliške šole. Tam se spoprijatelji z Ano-Marijo, spogledavo in priljubljeno učenko tretjega letnika. Ko zbor čez konec tedna odpotuje na intenzivne priprave na podeželje, je njun odnos pod vprašajem, saj se Lucija zagleda v temnookega restavratorja. Med navigiranjem skozi nepoznan teren prebujajoče spolnosti, prične Lucija prevspraševati svoje vrednote in prepričanja, kar zmoti harmonijo pevskega zbora.

Film, ki bo premierno predvajan 14. februarja, sta producirala Jožko Rutar in Miha Černec za Spok Films (Slovenija) v koprodukuciji s Staragara IT (Italija), 365 Films (Hrvaška), Non Aligned Films (Srbija), Nosorogi in OINK (oboje Slovenija).

Urška Djukić sodi med naše najbolj uspešne režiserke in scenaristke. FOTO: Ela Mimi Pirnar

Vaš film bo odprl novo sekcijo Berlinala imenovano Perspektive. Kaj vam pomeni tovrstna potrditev?

Po dobrih šestih letih vztrajanja v ustvarjanju mojega prvenca se premiere v Berlinu zares zelo veselim. Uvrstitev v tekmovalno sekcijo Perspektive je veliko priznanje našemu delu. Da iz vodstva Berlinala želijo film prikazati kot otvoritveni film, pa je res velika čast za vse nas, ki smo film ustvarjali.

Kako ste doživljali ustvarjalni proces, kaj so bili največji izzivi?

Ob tem dolgoletnem ustvarjalnem procesu sem tudi jaz odraščala, se ogromno naučila in začenjala razumet globlji ustvarjalni proces,od kod prihaja in kako se manifestira v materialni svet. Moje življenje se je prelivalo v scenarij in obratno in to me je res obogatilo. V procesu sem spoznala nekaj čudovitih ljudi, ki znajo podpreti drugega in so mi postali zelo dragi prijatelji. Za ta čas z ljudmi, ki me podpirajo in navdihujejo obenem sem najbolj hvaležna.

Največji izziv pri snemanju filmov v Sloveniji je nezdrav delovni čas - 12 ali več urni delovniki zahtevajo ogromno energije. Tak način dela je izčrpajoč in ni najbolj produktiven, predvsem pa škoduje zdravju filmskih delavcev. Želim si, da bi imeli slovenski filmi več sredstev in s tem človeške delavnike, da bomo lahko delali še boljše filme v normalnih in zdravih delovnih pogojih.

Zgodba filma je začela nastajati na rezidenci leta 2019 v Cannesu, nam lahko poveste več o zgodbi in kaj vas je pripeljalo do nje?

Zgodba filma je začela nastajati že konec leta 2018, ko sem prvič obiskala koncert enega od slovenskih dekliških pevskih zborov, ki me je močno ganil in me vzpodbudil, da skozi film raziščem ta svoj odziv. Začela sem z raziskovanjem ženskega glasu, ki je bil skozi zgodovino tako pogosto utišan. To me je pripeljalo do nerodnega odnosa s spolnostjo, grehom in občutki krivde. Skozi občutljivo mlado dekle, oblikovano po družbenih konvencijah grešnosti, sem želela raziskati, kako mlada ženska odkrije svojo notranjo moč.

V kolikšni meri se veže na ljudski kontekst, Kaj ti je deklica je naslov ljudske pesmi?, glede da je tudi babica črpala iz tega korita.

Film je poln slovenskih ljudskih pesmi, ki s svojo tematiko podprejo zgodbo filma. To je naša, slovenska dediščina zaradi katere smo taki kot smo in to dediščino je dobro globlje razumeti. Z zgodbo filma korespondira prva kitica te ljudske pesmi Kaj ti je deklica. Angleški naslov pa je povzet po skladbi Little Trouble Girl, ki lepo zaokroži celo vsebino filma.

Kako je festivalska izkušnja in uspehi kratkega filma Babičino seksualno življenje spremenila vaše razumevanje poti filma po sami produkciji in kakšne so zahteve, da v Evropi spraviš film na tem nivoju do ljudi.

Filmov je ogromno, mest za pomembno uvrstitev pa je zelo malo, zato veliko filmov ostane neopaženih. Vse faze ustvarjanja filma so si precej različne a vsaka zase je zelo pomembna za dosego uspeha. To je kot "tek na dolge proge", kjer v ciljni ravnini ne gre popuščati. Najbolj pomembni pa so dobri sodelavci, film je namreč ekipni šport. Ob tem bi se zahvalila naši ekipi, še posebej sodelavcem, ki so verjeli v ta film in so me nesebično podpirali. Želim si, do bi film Kaj ti je deklica dosegel čimveč gledalcev in da bodo ljudje ob njem začutili globljo lepoto in moč filmske umetnosti.