Vivisekcija notranjih pokrajin

Pohod krvavega barona

David Cronenberg je na gojišču plodne underground scene v Torontu vzklil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. S filmi, kot so Srh (1975), Besnilo (1976), Zalega (1979), Videodrom (1983) in Muha (1986), se je ustoličil kot »krvavi baron« in si prislužil kultni status mojstra telesne grozljivke.

Širše občinstvo je dosegel v devetdesetih letih z adaptacijo romana Williama S. Burroughsa Golo kosilo (1991) in kontroverznim Trkom (1996), ki ga je žirija na canskem filmskem festivalu nagradila s posebno nagrado, od katere se je ogradil njen predsednik Francis Ford Coppola. Tehnološko preoblikovanje telesa je bila ponavljajoča se tema v njegovem dotedanjem opusu. Toda odločitev za žanr grozljivke je bila menda pragmatična. »Grozljivka je bila eden od redkih žanrov, ki so bili na voljo kanadskim neodvisnim filmarjem, s katerim smo lahko naredili vtis,« je dejal v nedavnem intervjuju. Čeprav pri občinstvu (in kritikih) večkrat izzove ogorčenje, trdi, da ne ustvarja filmov zato, da bi šokiral gledalce. »To so stvari, ki jih opažam. To so ideje, ki jih imam. Sanje, ki me morijo. In kažem jih vam. Vi pa jih interpretirajte po svoje,« pravi.

Po nagradah se je zanj ogrel tudi Hollywood, kjer so mu svojčas ponudili celo režijo zdaj kultne akcije Top Gun, a je ponudbo zavrnil. »Gledati film dve uri je nekaj, delati film dve leti pa nekaj drugega. To ni zame,« je Cronenberg dejal v Cannesu na novinarski konferenci.

V novem tisočletju se je od znanstvene fantastike in grotesknih fantazmagorij spočil pri filmih Sence preteklosti (2005) in Smrtne obljube (2007), oba sta bila nominirana za oskarja. Sledili so Nevarna metoda (2011), Kozmopolis (2012) po romanu Dona DeLilla in Poti k zvezdam (2014), za katerega je v Cannesu Julianne Moore prejela nagrado za najboljšo igralko. Večkrat je tudi sam stopil pred kamero. Večinoma v vlogi zdravnikov sumljivega slovesa ali norih znanstvenikov.

Zločini prihodnosti so prvi film po osemletnem premoru, ki si ga je vzel sicer plodoviti avtor. Čeprav ima isti naslov kot njegov kratki film iz leta 1970, nista povezana, trdi. Novi film zaznamuje ponovno sodelovanje z igralcem Viggom Mortensenom, s katerim sta igriv in iskren odnos, ki sta ga pokazala tudi v Cannesu, spletla v Sencah preteklosti, Smrtnih obljubah in Nevarni metodi.

Cronenberg v svojih filmih pogosto raziskuje boj med psihološkim in fizičnim aspektom človeka. »Zame je to eno in isto. Psihologija je mesena,« je dejal nekoč. Z avtorskim pečatom je vplival na mnoge režiserje, vključno z Julio Ducournau, Jordanom Peelom in Jamesom Wanom.

Nekateri so namignili, da so Zločini prihodnosti labodji spev devetinsedemdesetletnega režiserja. A te dni je v Cannesu živahen in pri močeh na vprašanje, koliko filmskih zločinov bo še zagrešil, odgovoril: »Upam, da še mnogo.«