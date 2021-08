Zgovorni dokumenti današnjosti

V nadaljevanju preberite:



Pred nami je sedma edicija Festivala kratkega filma (FeKK), ki bo od danes pa vse do 21. avgusta pod festivalsko temo FeKK: V prihodnost! nudila več kot 130 kratkih filmov iz 34 držav ter »premlevala različne vizije (negotove) prihodnosti in potenciale, ki jih razkriva sedanjost«. Programski direktor festivala Matevž Jerman izpostavlja, da je kratki film v primerjavi s celovečerno formo »od nekdaj zapostavljen in za splošno distribucijo predvsem iz komercialnega vidika morda manj zanimiv, a prav to je razlog, zakaj je kratkometražna forma tako zelo vznemirljiva. Manjši finančni in produkcijski vložki ter splošna dostopnost digitalnih tehnologij omogočajo več drznosti, kreativne svobode in eksperimentiranja, obenem pa tudi hitrejše ažurne reakcije na aktualne teme. In čeprav letno nastane na stotine kratkih filmov na enega celovečernega – samo v slovenski tekmovalni program smo letos dobili kar 140 prijav –, jih v kinematografih ali na televizijskih programih kljub temu ne vidimo prav pogosto.«

FeKK si jih prizadeva predstaviti v »vsej njihovi širini in mnogoterih razsežnostih, z lokalno sceno v mislih po eni in širokim mednarodnim dometom po drugi strani. Tako poleg festivalsko uspešnih kratkometražcev ali kratkometražnih klasik raziskujemo tudi avantgardno, neodvisno produkcijo in svojstvene avtorske poetike.«