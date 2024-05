Zlata palma v Cannesu tudi filmu, pri katerem so sodelovali Slovenci

Na festivalu v Cannesu je slavila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati v režiji hrvaškega režiserja Nebojše Slijepčevića.

Scenarij za film je napisal in posnel Slijepčević, nastal je pod okriljem hrvaške producentske hiše Antitalent, producenta sta Katarina Prpić in Danijel Pek. Koproducenti so Noëlle Lévénez (Les Films Norfolk, Francija), Katya Trichkova (Contrast Films, Bolgarija) in iz Slovenije Boštjan Virc (Studio Virc, Slovenija), so zapisali v Slovenskem filmskem centru.

Film je nastal po resničnih dogodkih, leto dogajanje je 1993 v Bosni in Hercegovini. Potniški vlak se ustavi, napadle so ga srbske paravojaške sile. Ko se vojaki spravijo na nedolžne civiliste, se jim le eden od 500 potnikov upa zoperstaviti. Plačal bo z življenjem.

V glavnih vlogi filma nastopa Goran Bogdan, ob njem pa še Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko in Robert Ugrina.

Slijepčević, letnik 1973, je sicer diplomiral iz filmske režije na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu. Režiral je dva celovečerna dokumentarna filma: Gangster te ljubi (2013) in Srbenka (2018) ter številne kratke dokumentarne in igrane filme, prikazane na najpomembnejših svetovnih festivalih dokumentarnega filma, kjer so prejeli več kot 40 nagrad.

Štirikrat je bil nagrajen na Sarajevskem filmskem festivalu, dvakrat na ZagrebDoxu, omeniti pa velja nagrado Doc Alliance Selection Award in vstop v ožji izbor za Evropsko filmsko nagrado s filmom Srbenka, so še zapisali v Slovenskem filmskem centru.