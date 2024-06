Ko slovenskemu filmu uspe v New Yorku

V nadaljevanju preberite:

Marquee na pročelju mestnega kina na Drugi aveniji in 12. ulici je od daleč vabil na Tribeca film festival, ki v New Yorku poteka od 5. do 16. junija. Pred stavbo, ki v arhitekturno eklektični Greenwich Village vnaša še neomavrski slog, se je po rdeči preprogi sprehodila ekipa filma režiserke Sonje Prosenc. Odrešitev za začetnike ali za mednarodno občinstvo Family Therapy je prvi slovenski celovečerni igrani film, ki se je prebil v tekmovalni program tega prestižnega newyorškega filmskega festivala.