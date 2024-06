Hrvaška vlada je ekipo filma, ki je dobil zlato palmo, nagradila s 50.000 evri

Hrvaška vlada je ekipi filma Mož, ki ni mogel molčati dodelila 50.000 evrov denarne nagrade. Film zagrebškega scenarista in režiserja Nebojše Slijepčevića, ki je nastal tudi v slovenski koprodukciji, je na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu prejel zlato palmo za najboljši kratki film.

Hrvaška vlada je na današnji seji odločila, da bo režiserju Slijepčeviću ter producentoma filma Danijelu Peku in Katarini Prpić dodelila denarno nagrado za prispevek k promociji in mednarodni prepoznavnosti Hrvaške. Nagrada znaša 50.000 evrov, so sporočili iz vlade.

Mož, ki ni mogel molčati je prvi hrvaški film, ki je prejel zlato palmo v Cannesu. Gre tudi za največjo nagrado za hrvaški film v zgodovini neodvisne države. Film je nastal v koprodukciji Hrvaške, Francije, Bolgarije in Slovenije, iz katere je sodelovala produkcijska hiša Studio Virc. V njem med drugim igrajo hrvaški zvezdnik Goran Bogdan, Alexis Manenti in Nebojša Pop Tasić, ki od leta 1992 živi in deluje v Sloveniji. Direktor fotografije je slovenski filmski ustvarjalec Gregor Božič.

Nagrada, ki jo je ekipi filma namenila hrvaška vlada, znaša toliko kot nagrada za hrvaškega glasbenika Marka Purišića oziroma Baby Lasagno, ki je na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Švedskem s pesmijo Rim Tim Tagi Dim pristal na drugem mestu. Ta je podarjeni znesek odklonil in prosil, naj ga raje nakažejo organizacijam, ki se ukvarjajo z bolnimi otroki.