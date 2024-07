Zvezdniki se vračajo na rdečo preprogo

V nadaljevanju preberite:

Lanski beneški filmski festival je bil zaradi stavke hollywoodskih scenaristov in solidarnostnih protestov igralcev med najmanj glamuroznimi dogodki doslej, saj filmskih zvezdnikov ni bilo, prav tako v izboru ni bilo nekaterih velikih projektov. Letos bo na Lidu povsem drugače. Med 28. avgustom in 7. septembrom pričakujejo številne zvezdnike, izbor filmov prav tako napoveduje presežke. Prihod v Benetke so najavili Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Willem Dafoe, Julianne Moore, Tilda Swinton, Angelina Jolie, Daniel Craig, Adrien Brody, Felicity Jones, Cate Blanchett, George Clooney, Brad Pitt, Monica Bellucci in Michael Keaton. Umetniški direktor festivala Alberto Barbera, je nedavno predstavil program, ob katerem je najavil vrnitev senzualnosti in političnih tem ter odsot­nost Netflixove produkcije.