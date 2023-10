Slovesna predaja častnega gostovanja

Ob koncu sejma je Slovenija vlogo gostovanja popoldan slovesno predala Italiji, ki bo njegova častna gostja prihodnje leto. Slovesnosti so se med drugim udeležili Katja Stergar, direktorica Javne agencije za knjigo, Mauro Mazza, posebni predstavnik italijanske vlade za projekt častne gostje Italije, s posnetkom se je oglasila italijanska pisateljica Ilaria Tuti, glavni del dogodka pa je bil pogovor s slovenskim pisateljem Dušanom Jelinčičem.

»Zelo se veselimo, da smo slovensko kulturo nemški in mednarodni publiki predstavili v tako bogatem programu. Sodelovati v projektu častnega gostovanja je enako, kot bi se vsaj eno leto vozil na vlakcu smrti. V skoraj istem trenutku si vznemirjen in srečen, v naslednjem trenutku ne veš več, če boš preživel. A na tem vlakcu nikoli nisi sam, vedno je nekje neka roka, ki ti pomaga, beseda, ki te bodri, in nasmeh nekoga, ki te ima rad.

Tako paviljon kot vsi dogodki z avtorji in drugimi nastopajočimi na sejmu in v mestu so poželi veliko zanimanja. A vseeno z veseljem častno gostovanje danes predajam v roke naši sosedi, Italiji, saj vem, da se bo zaradi slovenske manjšine v Italiji naša zgodba tudi drugo leto še nadaljevala,« je ob tem dejala Katja Stergar. »Upam, da nas bodo Italijani povabili prihodnje leto, saj tam živi slovenska manjšina, Slovenija je prihodnje leto gostja bolonjskega knjižnega sejma, Gorica in Nova Gorica bosta leta 2025 evropski prestolnici kulture.«

S primopredajo sta v ospredju italijanska književnost in kultura. Mauro Mazza je dejal: »Naši državi sta geografsko blizu, kar pomeni tudi kulturno bližino, tudi v lepoti njune raznolikosti. Ta dogodek nam je dal priložnost, da proslavimo vrednost bližine v imenu literature.« Po šestintridesetih letih, odkar je Italija nastopila kot častna gostja, bo na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2024 predstavila svojo literaturo in kulturo pod geslom Ukoreninjeni v prihodnosti. Dogodke, razstave in koncerte poleg Frankfurta načrtujejo po vsej Nemčiji.