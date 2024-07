Akustični festival za medvede in drugo občinstvo

V nadaljevanju preberite:

Obeta se dvodnevni zaključek festivala Plavajoči grad, razdeljenega na tri sklope. Prvi del je bil 13. julija v slikoviti istrski vasici Truške, sledila je turneja orkestra Etno Histeria po Sloveniji in Italiji, sklepni del pa bo danes in jutri v okolici gradu Snežnik.

Plavajoči grad, ki ga promovirajo kot akustični medved-narodni festival, je trmasta glasbena pojava, ki že vrsto let zvočno bogati trge in gozdove po Sloveniji in tokrat tudi po Italiji. To so intimni dogodki na istrskih dvoriščih in v snežniških gozdovih, v različnih glasbenih slogih, kot so folk, rock, jazz in elektronika, ter lutkovne predstave, delavnice, performansi in scenske instalacije.