Ambasadorji glasbe na velikem umetniškem popotovanju

V nadaljevanju preberite:

Berlinski filharmoniki se vračajo v Ljubljano po dolgem času: pred sto dvajsetimi leti so na pomladni turneji pod vodstvom Hansa Richterja, znamenitega dirigenta Wagnerjevih in Brahmsovih del, v 26 dneh odigrali 25 koncertov.

Andrea Zietzschmann je upravnica oziroma intendantka Berlinskih­ filharmonikov od sezone­ 2017/18, študirala je muzikologijo, poslovne vede ter umet­nostno zgodovino v Freiburgu, na Dunaju in v Hamburgu. Med študijem je vodila dunajski Mladinski orkester Gustava Mahlerja, kjer je spoznala Claudia Abbada – z njim je leta 1997 ustanovila Mahlerjev komorni orkester in ga vodila šest let.