Analogna rasa je še vedno med nami

Slovenski kantavtor Zoran Predin in njegov srbski kolega Nikola Čuturilo sta s spremljevalno zasedbo na turneji po Srbiji, na kateri predstavljajo nov skupni projekt Analogna rasa. Koncerte začenjajo izbrani glasbeni gostje iz Slovenije. Današnji koncert v beograjski dvorani­ ­Kolarčeva zadužbina bosta odprla brata Marko in Mirko Vuksanović iz skupine Avtomobili, srbskemu občinstvu so se že predstavili Dimek in Tonč iz Mi2 ter ­Gušti. Z Zoranom Predinom smo se ­pogovarjali o nastanku­ projekta in albuma Analogna rasa, ki bo izšel pri založbi ­Croatia Records.