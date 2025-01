Eden od najbolj rockovskih albumov daleč naokoli

V nadaljevanju preberite:

Kitarist Dejan Lapanja in bobnar Gašper Peršl sta stopila v zvočni labirint progresivnega jazz rocka kot kitarsko-bobnarski duo na albumu Step out of the Shakers. V instrumentalnih skladbah prepletata duha rocka sedemdesetih let s sodobnim pristopom. Skupaj sta se kalila v skupinah, kot sta bili Olivija in rock zasedba Ulixes.