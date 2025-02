Rast cen koncertnih vstopnic ubija glasbo

V nadaljevanju preberite:

Oblikovanje cen na podlagi ponudbe in povpraševanja naj bi bilo temelj kapitalizma. Drsne cene so znane tako iz industrije letalskih potovanj, potovanj z vlakom, taksijem kot pri prodaji nepremičnin in podobnem. Zdaj se ta model uvaja tudi na področju prireditev, športnih in glasbenih. Praviloma pa to pomeni, da se cene vstopnic pomikajo le navzgor.

To se je pokazalo, ko sta po 16 letih na smrt sprta brata Liam in Noel Gallagher ponovno oživila svojo britpop zasedbo Oasis in so šle cene vstopnic za koncerte na tej turneji v nebo. Nekateri so skomignili z rameni, češ, povpraševanje je pač veliko, drugi, še posebej zvesti stari oboževalci skupine Oasis, danes že v 50. letih in več, pa so prepričani, da sta zgolj pohlepna. Cene za koncerte skupine že presegajo 6000 britanskih funtov. Tako naj bi prihodek od povratne turneje občutno presegel sprva načrtovanih 400 milijonov britanskih funtov. Tak način prodaje vstopnic, ko cena glede na zanimanje le raste, je že pred leti uvedel njihov največji prodajalec po internetu Ticketmaster. Po koroni in ob ponovnem zagonu koncertnega dogajanja so cene vstopnic za največje glasbene spektakle dobesedno ponorele.