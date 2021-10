Človek, ki nas je naučil poslušati glasbo

V nadaljevanju preberite:

Igor Vidmar je človek številnih zanimanj, najbolj pa je predan glasbi in družbeni angažiranosti. To je rad povezal in je organiziral številne koncerte tujih zasedb pri nas, ki so bile del gibanja Rock v opoziciji. Lani je za 70 rojstni dan »dobil« biografski roman Jurija Hudolina Samohodec . Ob njegovi omembi se nasmehne in doda nekaj o pretirani pesniški svobodi pisca. V slovensko zavest se je zapisal kot tisti, ki je k nam pripeljal številne ključne glasbenike in glasbenice z vsega sveta in sodeloval pri spremembah, ki so jih napovedovali tako Pankrti kot Laibach.