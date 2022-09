Državni ljubimci za vedno

V nadaljevanju preberite:

​Pankrti so ena od naših najpomembnejših zasedb, ki je s petimi albumi in nekaj singli definirala domač prispevek k svetovnemu punku in novemu valu. Za skupino je značilno, da ciklično oživi. Tokrat se je odpravila v prostor za vaje, ker se ob 45-let­nici delovanja odpravlja na turnejo po domovini in tujini. Velik koncert bo 21. oktobra v ljubljanski Hali Tivoli.