Dvojna mera jazza na Ravnah

Letos so na Ravnah na Koroškem pripravili kar dva jazzovska festivala. Jesenskega so posvetili lani preminulemu velikanu slovenske glasbe Mojmirju Sepetu, ki se je rodil v Jazbini na Koroškem.



Organizator prireditve Robi Jamnik je povedal, da je 16. festival slovenskega jazza potekal med 4. in 6. junijem 2021 in je nosil letnico nesrečnega koronskega leta 2020, ker so se dva dneva pred napovedanim začetkom festivala zaprla vrata vseh kulturnih ustanov v državi. »Nato smo se trudili narediti solidne spletne dogodke, ki bi vsaj za silo omogočili delovanje glasbenikom, a je trajalo precej časa, da smo bili zadovoljni z izdelki – tako s sliko kot zvokom. Festival je kuriral Franc Kokal.«