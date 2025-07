Osmoljenec finala bo izpustil naslednjo sezono

Najprej so se razblinile sanje Tyresa Haliburtona o naslovu prvaka v severnoameriški ligi NBA, zdaj pa je košarkarski zvezdnik Indiana Pacers doživel še en udarec. Zaradi poškodbe bo izpustil celotno sezono 2025/26, je potrdil predsednik ekipe Kevin Pritchard.

Košarkarji Indiane so junija izgubili v finalu lige NBA proti Oklahoma City Thunderju s 3:4 v zmagah. Petindvajsetletni organizator igre Haliburton pa si je v prvi četrtini finalne tekme poškodoval ahilovo tetivo. Pritchard je na srečanju z ameriškimi novinarji poudaril, da ne dvomi, da »se bo vrnil boljši kot kdaj koli prej«, da naslednjo sezono ne bo igral. »Tega zdaj ne bi ogrozili. Ne pričakujte, da bo igral,« je povedal dolgoletni član Pacers. Haliburton je imel operacijo 23. junija v New Yorku, operacija pa je po Pritchardovo potekala dobro.

Na tiskovni konferenci je omenil tudi odhod sedaj nekdanjega igralca Indiane, Mylesa Turnerja, ki se je po koncu sezone pridružil Milwaukee Bucks. Po desetih sezonah v Indiani je Turner z Milwaukeejem podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 107 milijonov dolarjev. »Vem, da so bili Herb Simon, Steven Rales in družina Simon popolnoma pripravljeni plačati davek, da bi ga obdržali,« je dejal Pritchard. »Toda v tej ligi se včasih zgodi, da se pogajaš, ker pa je fant prosti igralec, ima pravico reči: 'To je ponudba, ki jo želim. Sprejel jo bom in to je najboljše za mojo družino.'«