Pozicija zbirke je dostikrat umeščena v točko razcepa med klasičnimi antagonizmi, kot sta levica in desnica, konservativnost in liberalnost. Pri tem je pogosta ravno kritika levoliberalizma srednjega sloja (in tu je pogosto njegova tarča kulturna srenja), ki odcepi identitarne problematike od razrednih in ekonomskih odnosov. Čeprav nikdar ne uporabi tega termina, se zdi, da je trud zbirke dostikrat ravno intersekcijsko mišljenje.