Razlika med prvima dvema znova občutno večja

»Aktualni rezultati nakazujejo običajno stanje obdobja časovno oddaljenih volitev, ko volilno telo izbira po svojih simpatijah in pripadnosti. Kar je pomembna razlika z obdobjem pred, med in po referendumu, ko so se vprašani zaradi t. i. učinka množic zatekali k vodilnim strankam z večjo podporo, ne glede na to, da se vsebinsko morda z njimi niti niso strinjali, kajti ljudje pogosto želijo biti na strani zmagovalcev,« ocenjuje Janja Božič Marolt.

Kdo bi slavil zmago, če bi bile parlamentarne volitve jutri?

Komu se ne bi uspelo prebiti v državni zbor?

Kako anketirani ocenjujejo delo vlade?

Kako kaže politikom?