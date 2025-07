V nadaljevanju preberite:

Četrt stoletja po svojem prvencu Povsem normalno dekle, s katerim je dokazala svoj talent in stopila iz materine sence, je Molly Jong-Fast izdala svojo peto knjigo. V njej gre za bolj ali manj bridke refleksije o letu 2023, ki ga je označila za strašno. Tega leta so namreč umrli njen tast, teta in očim, njenemu možu so diagnosticirali raka trebušne slinavke, mami pa demenco, in to v zelo hudi obliki.