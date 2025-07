Rogličeve besede klofuta za ekipne kolege

Uvodni konec tedna na dirki po Franciji ni razočaral, Tour je postregel z dvema etapama, podobnima spomladanskim klasikam, z razburljivim dirkanjem in nekaj »žrtvami«, med slednje sodi tudi Primož Roglič, ki po dveh etapah že zaostaja za 49 sekund. Slovenski šampion še ni bil na tleh, nad njegovimi besedami pa je bil razočaran nekdanji britanski prvak Adam Blythe.

Roglič je pred začetkom dirke dejal, da ga rumena majica niti ne zanima, da želi le čim bolje odpeljati z dirko in da tudi zmaga ne bo spremenila njegovega življenja. Blythe je za Eurosport njegovo izjavo pospremil takole: »Bil sem zelo razočaran nad njim, ne želim biti kritičen do Rogliča, a to ni bila dobra izjava. Če kot njegov ekipni kolega slišiš, da ga vrh dirke po Franciji sploh ne zanima, je to kot klofuta, sploh če potem v prvi etapi še izgubiš veliko časa.«

V prvi etapi Red Bull Bora Hansgrohe ni ujela priključka s prvo skupino, ko se je glavnina raztrgala na vetru. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Avstralski šprinter Michael Matthews, ki letošnjo dirko prav tako spremlja kot komentator, je vzel Rogliča v bran: »Mislim, da je to preprosto obrambni mehanizem, če ne govoriš o lovu za zmago, je to nekakšen signal novinarjem, da ga pustijo pri miru. Zagotovo močno razmišlja o rumeni majici.«

Če je Tadeju Pogačarju uspel perfekten uvodni vikend, je šlo Rogliču slabše. V prvi etapi so vsi opozarjali na veter, a je Red Bull Bora preprosto »zaspala«, kot je priznal športni direktor Enrico Gasparotto, športni vodja ekipe Rolf Aldag pa je dejal, da niso želeli nič tvegati in so zato ostali v ozadju. Tudi v drugi etapi je bil za nekaj trenutkov Roglič že za najboljšimi, a je ujel stik pred zadnjim vzponom in etapo nato končal v času zmagovalca Mathieuja van der Poela.

Danes kolesarje Bore čaka nov preizkus, v tretji etapi jih čaka le 800 višinskih metrov, na poti do obale severnega morja pa bo svoje zagotovo spet opravil tudi veter.