Festival Arsana že 15 poletij bogati ptujske večere

Mednarodni glasbeni festival Arsana na Ptuju je v štirinajstih letih ponudil več kot tisoč dogodkov, gostil 10.500 umetnikov mednarodnega slovesa, privabil skoraj pol milijona obiskovalcev z vseh koncev sveta ter prerasel v enega od najbolj prepoznavnih in žanrsko raznolikih glasbenih festivalov pri nas in v tem delu Evrope. Festival se bo začel danes in bo trajal do 29. julija. O njem smo se pogovarjali z umetniškim vodjem in direktorjem festivala Mladenom Delinom.