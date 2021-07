Festival Europa Cantat bo Ljubljano napolnil z zborovsko glasbo

FOTO: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Ob tujih gostih posebna pozornost domači zborovski ustvarjalnosti

FOTO: Anna Van Kooij

Zborovsko petje tudi skozi fotografski objektiv

Festival se bo začelv režiji Mateja Filipčiča. Na njem bodo nastopili Zbor sv. Nikolaja Litija, vokalna skupina Singer Pur (Nemčija), Kim Nazarian (ZDA), Katarina Henryson (Švedska), Zvezdana Novaković, petje pa bo pospremljeno tudi z instrumentalno glasbo. Dogodek, ki ga bo v neposrednem prenosu predvajala RTV Slovenija, bo v primeru slabega vremena potekal v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.Festival bo potekal v hibridni obliki – z dogodki na spletu in v živo. Metka Šošterič, v. d. direktorice JSKD, poudarja, da festival prinaša največ, kar je v danih okoliščinah možno, zveneča imena glasbenih zasedb in predavateljev iz tujine ter odlične dogodke. Mag. Urška Bittner Pipan ob tem dodaja, da je želja vseh vpletenih, tako udeležencev kot organizatorjev, »da se festivala udeležimo zdravi in prav tako zdravi odidemo domov. Na poti smo prešli nekaj težkih preizkušenj, sprejeli smo izjemno zahtevne odločitve, vendar smo kljub skrajno težavnim okoliščinam ohranili zagon in prepričanje, da delamo projekt, v katerega kljub težavam neomajno verjamemo«.Programska vodja Europa Cantat 2021pravi, da bodo v živo izpeljali koncerte vabljenih domačih in tujih zasedb na odličnih lokacijah v središču Ljubljane, precej programa pa so preselili na splet. Del ga bo potekalo tudi v hibridni obliki – z izvedbo v živo pred občinstvom in na spletu. Snovalci programa so ga zastavili tako, da bodo predstavili posebne slovenske in tuje zborovske dosežke, med katerimi Mihela Jagodic posebej izpostavlja koncertpredstavile, ki jih je iPoleg brezplačnega koncerta, ki bo potekal pred slavnostnim odprtjem festivala, v soboto, 17. julija, ob 18. uri na Novem trgu, pa si bo na spletni televiziji Europa Cantat mogoče ogledati tudi posnetke petja družin iz drugih delov Evrope,« še dodaja Mihela Jagodic. Festival posebnodejavnosti, ki je ena izmed najbolj množičnih oblik ljubiteljske kulture pri nas, domači profesionalni zbori pa dosegajo odmevne mednarodne uspehe. Odlični pevski zbori bodo vdela slovenskih skladateljev. Poleg tega pa se bodo predstaviliLjubljano bo med festivalom obiskalo tudi nekaj, ki bodo predstavile. Nastopili bodo, ki v mednarodnem zborovskem svetu velja za čisti presežek,, ki različne glasbene sloge poustvarja že 25 let, danska slogovno posebna a cappella pop skupinain vrhunski moški barbershop kvartets Švedskega.V sklopu festivala je do 1. avgusta na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani na ogled fotografska razstava Zborovska fotopromenada, kjer so razstavljene fotografije, ki na privlačen način predstavljajo zborovstvo, ne le na odru, temveč tudi za njim.Velik pomen festivala Europa Cantat 2021 sta prepoznala tudi Ministrstvo RS za kulturo in Mestna občina Ljubljana, ki sta tudi sofinancerja tega večdnevnega glasbenega dogodka. Sekretarka na ministrstvu za kulturo in skrbnica projektapravi, da se na ministrstvu že od vsega začetka zavedajo pomena festivala Europa Cantat, zato mu posvečajo veliko pozornosti in tudi finančno podporo. Prav tako festival finančno, pa tudi logistično podpira Mestna občina Ljubljana. Kot pravi mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana, so počaščeni, da lahko izrečejo dobrodošlico vsem pevkam in pevcem, skladateljicam in skladateljem, zborovodkinjam in zborovodjem, instrumentalistkam in instrumentalistom, zborovskim založnicam in založnikom ter vsem, ki so in še bodo soustvarjali osemdnevno festivalsko dogajanje tako posebnega in dragocenega festivala, kot je Europa Cantat.