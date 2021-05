Glasba seže do kosti

Ob vsem očitnem, druženju, koncertih pred publiko, potovanjih, kaj ste najbolj pogrešali v obdobju pandemije?

Kako pa premoščate ta manjko?

Med pandemijo je na jazzovskem prizorišču vzniknilo več gibanj, akcij, iniciativ. Ste se kakšni pridružili?

Včasih so napake nekaj najlepšega, kar se ti zgodi, pravi Mats Gustafsson. Foto Voranc Vogel

Imajo te iniciative dolgoročni učinek in moč da preoblikujejo glasbeno industrijo ali so le orodje za premoščanje težkih časov?

Vem, da že deset let živite v Avstriji, a ostajate povezani s švedsko glasbeno sceno. Predstavljala sem si, da je bila tam scena vseeno manj ogrožena, zaradi švedskega eksperimenta v prvem valu pandemije, ko niso zaprli klubov in prepovedali koncertov?



V Slovenijo prihajate že dvajset let. Imate najljubši spomin, ­koncert, srečanje?

Eden od koncertov, ki je za marsikoga nepozaben, je duo z ameriškim pianistom Craigom Tabornom leta 2017, ki ga je založba Clean Feed ovekovečila na albumu Ljubljana. Takrat ste si zaželeli več takih izzivov, ki skrbijo, kot ste rekli, da ­ohranjate zdravo pamet.

Neki kritik je vajino igranje opisal kot wrestling. Meni se je glasba zdela bolj igriva. Kot srečanje dveh moških, ki sklepata trdno poznanstvo in se včasih malo tudi petelinita …

Igranje sola pred občinstvom ali brez občinstva je najbrž nekaj povsem drugega. Kako ste se pripravljali na solo nastop v prazni Gallusovi dvorani?

Verjetno tako igranje ne zahteva le izkušenj, ampak tudi veliko vaje …

Je preveč nežna za vas?

Saj vam je znano, da imamo pri nas najstarejše glasbilo, neandertalčevo piščal iz jame Divje babe?

Se vam zdi, da bi vas piščal lahko povezala s predniki?

Smem vprašati, kako je nastala poškodba?

To vpliva na vaše igranje?

Kar je včasih morda bolje.

Menda ste strasten zbiratelj plošč. Katera v vaši zbirki je najbolj dragocena?

Kakšne »posledice« sta na švedski glasbeni sceni pustila Don Cherry in Albert Ayler? Je njuno prisotnost in zapuščino še mogoče čutiti v današnji glasbi?



Videla sem vas nositi majico z napisom »Svoboda jazzu« (Free the Jazz). Kaj vam pomeni ta slogan?

Kaj novega torej snujete te dni?

Kaj pa potem 70-članski orkester, za katerega, kot slišim, tudi pišete glasbo?

Tokratni koncert v okviru ­Cankarjevih torkov zaznamuje­ prav posebno obletnico. Pred dvajsetimi leti se je začelo glasbeno ljubezensko razmerje, ki traja. Aprila 2001 je na povabilo vodje glasbenega programa Bogdana Benigarja v Linhartovi dvorani prvič nastopil švedski improvizator Mats Gustafsson, in odtlej se redno vrača k nam, vmes pa je postal zvezdnik free jazza. V zad­njih dveh dekadah je na več slovenskih odrih nastopil v različnih konstelacijah, z zasedbami Gush, The Thing, Sonore, Fire!, Fire Orchestra, Swedish Azz in The End.Med pandemijo so se mu za tokratni solo koncert odprla vrata največjega koncertnega prizorišča v Cankarjevem domu in s petimi saksofoni, flavto, francoskim flageoletom in G-klarinetom je lahko izkoristil vse danosti Gallusove dvorane. »Bilo je kot v nebesih Valhale!,« je obkrožen s polomljenimi trstnimi jezički po koncertu dejal Gustafsson.V Cankarjevem domu ne skrivajo, da je to poseben dogodek. Napovedujejo ga celo kot enega »najbolj ekskluzivnih glasbenih dogodkov na svetu med pandemijo«. Na youtube kanalu in facebook strani organizatorja bo brezplačno na ogled v torek ob 20. uri.Družino, brez dvoma. Živim v Avstriji in družine, ki živi na Švedskem nisem videl že zelo dolgo. Starejše hčere, mame in sestre nisem videl že 15 mesecev. Potovanj pa prav nič ne pogrešam. Saj so zelo utrujajoča. Spomnim se vsakokratnega vznemirjenja, ko sedeš na letalo, ki pa izgine, ko potovanje postane nujno zlo in je le še naporna stran dela. Še manj pogrešam stresna srečanja z varnostniki na letališčih. Zelo pa pogrešam glasbene kolege in prijatelje, skupno igranje, druženje, pogovore, debate, deljenje izkušenj, življenja, dobre in slabe strani. Glasba je družabna dejavnost, ne le zaradi stika z občinstvom, pač pa zaradi povezanosti z drugimi glasbeniki.S skupino Fire! imamo že od začetka pandemije vsak torek zvečer »Fire pub« po skypu. Pred ekran postavimo prigrizke in vino ali pivo in sedemo k pogovoru. Pogovarjamo se dve, tri ure, govorimo o vsakdanjostih, o otrocih, včasih tudi o glasbi, … o manj in bolj pomembnih rečeh ter kujemo načrte. Spoznali smo, da so ta srečanja za nas zelo pomembna. Slaba kompenzacija sicer, ampak priznam, da se že vnaprej veselim vsakega torkovega večera.Obstajajo ljudje akcije. Iniciatorji. Ti ponavadi zaženejo večje projekte, ustanavljajo festivale in producirajo nove stvari. Teh tudi pandemija ni ustavila le na splet jih je prestavila. Ne morem vam povedati, kako občudujem Kena Vandermarka, ker počne, kar počne. Ken ne organizira le spletnih koncertov, pač pa v okviru svojega glasbenega salona Option Series v Experimental Sound Studiu objavlja tudi interv juje z glasbeniki, ki imajo pravo pedagoško vrednost. Zato ker vprašanja glasbenika glasbeniku prinašajo drug zorni kot. V šestdesetih letih je bobnar Arthur Taylor, ki je igral z Milesom Davisom in Johnom Coltranom, napisal knjigo Notes and Tones, v kateri je intervjuval velikane jazza in improvizirane glasbe. To, kar počne Ken, vidim kot nadaljevanje takega pristopa.Oboje. Danes, ko so koncertna prizorišča zaprta, so take akcije nujne, obenem pa ohranjajo potrebo po glasbenem ustvarjanju. Nisem naklonjen spletnim koncertom, ker se preko ekrana izgubi telesnost glasbe. Seveda sem na začetku pandemije tudi sam izvedel nekaj takih koncertov, a sem se počutil čudno in sem odnehal. Glasbena industrija se spreminja tako hitro, da me je, priznam, kar malo strah. Tako dolgo smo že brez koncertov, klubi se zapirajo, festivali izginjajo, posebej tisti brez državne podpore ali kulturnih subvencij. Tvegamo, da bomo izgubili celotno generacijo glasbenikov, ki so nehali igrati, ker niso mogli preživeti. Če si mlad in neuveljavljen, nisi vključen v sistem državnih podpor. Na Švedskem je veliko glasbenikov preprosto zamenjalo poklic in si našlo drugo službo, če so jo dobili.Na začetku nihče ni vedel, kako se lotiti pandemije, ampak mislim, da je bilo kmalu jasno, da je Švedska ubrala zelo neumno strategijo. Smrti in obolelih je veliko več od drugih držav v regiji. Prepočasi so zaščitili ljudi v bolnišnicah in veliko ljudi je umrlo, pa ne bi bilo treba, med njimi je bil tudi moj očim, ki je zbolel maja lani. Več ljudi, ki sem jih poznal, je umrlo v tistem času. Švedska se je virusa lotila z nekakšnim cinizmom. Na začetku so trdili, da vsem, ki so oboleli za covidom-19, ne morejo pomagati. Lahko jim nudijo paliativo, ne morejo pa jih rešiti, in jih niso sprejeli v bolnišnice ter na oddelke za intenzivno nego, ki so bili napol prazni. Švedski sistem je velika polomija. Še vedno razlagajo in prirejajo številke, da bi prikazali situacijo v boljši luči. Zelo sem jezen. A zdaj nima smisla iskati krivcev, kar je, je. Največja napaka se mi zdi, da se evropska skupnost ni odločila za enotno strategijo v EU. Tako pa je vsaka regija delala po svoje.A vaše vprašanje je bilo glasbeno. V zadnjih letih so se zgodile velike spremembe. Ne le v kreativnem, ampak tudi v ekonomskem smislu, in ne le na Švedskem, ampak tudi globalno. Z nastopi in prodajo plošč ni mogoče več služiti – kar je v mojem primeru povezano, saj sem največ plošč prodal prav na koncertih ali pa so jih ljudje kupili, ko so nas slišali v živo. Ob tem so najbolj problematične platforme, kot je spotify, ki je – kako ironično – švedsko podjetje. Gre za brez dvoma največjo tatvino v zgodovini glasbene industrije. Ko mi kdo reče, da mora biti na spotifyju, da bi ga ljudje lahko našli, me to spravi v bes. To je popolna bedarija. Tisoč drugih platform obstaja, na katerih lahko oglašujete in predstavljate svojo glasbo. S Kenom Vandermarkom smo v okviru kolektiva Catalytic Sound ustanovili svojo platformo za digitalno glasbo, na katero se lahko ljudje naročijo in slišijo tudi še neizdane albume. Bojim se za prihodnost mlade generacije, ki nosi ves svet v žepu in s klikom na spotify pride do katerekoli skladbe. Nočem zveneti staromodno, ampak sama ideja ustvarjanja glasbe in snemanja plošč mi veliko pomeni. Ustvarjanje je raziskovanje, zdaj pa vse opravijo algoritmi.Najljubše mi je vsakič, ko se vrnem (smeh). Morda res velja, da prvega ne pozabiš nikoli. Ko prvič prideš nekam in še ne poznaš ljudi, mesta, hrane … Aprila pred dvajsetimi leti me je Bogdan [Benigar] prvič povabil v Ljubljano. Igrali smo z zasedbo AALY Trio in Kenom Vandermarkom. Odtlej sem tu igral skoraj vsako leto. Na Slovenijo me vežejo globoka prijateljstva. Tu se počutim domače in moram reči, da nas vselej tudi občinstvo toplo sprejme.Ta koncert je bil tudi zame nekaj posebnega. S Craigom sva prvič igrala skupaj in bilo je noro, fantastično. Vedno rad sodelujem s stalnimi zasedbami, ampak vsake toliko časa potrebujem nov izziv, za ravnotežje. Promotorji, kot je Bogdan, to razumejo in nam v projektih, ki jih snujejo, omogočajo obe plati. Vsak glasbenik ima svoje želje in seznam, s kom bi rad sodeloval, a včasih prav promotorji in organizatorji sklenejo taka poznanstva.Hvala za ta uvid, mislim, da je veliko bolj zanimiv in točen opis dogajanja. Ljudje improvizirano glasbo pogosto opisujejo kot pretep, boksarski dvoboj. Ampak mi drug drugemu nočemo nič žalega. Na neki način nas je sama ljubezen. No, včasih res ne zveni tako (smeh). Kakorkoli, gre za deljenje misli, izkušenj, preteklosti, zgodovine, vse, kar imaš, deliš na odru z drugimi. Če so tudi oni pripravljeni deliti, lahko nastane nekaj edinstvenega in fantastičnega. Tudi obratno je res, če igraš z nekom prvič in se noče odpreti ter ga zanima samo to, kaj bo igral on, interakcije ni in glasba ne zaživi. Glasba, ki jo igram, temelji na komunikaciji in deljenju. Precej očitno je, kdaj nekaj deluje, in to takoj začuti tudi občinstvo, od njega pa se energija prenese spet nazaj do nas na odru. Včasih se to ne zgodi in na silo ne gre. A prav ta izziv obožujem pri improvizirani glasbi. Ko stopim na oder, nikoli ne vem, kaj se bo zgodilo. Če bi vedel, tega ne bi hotel več početi.Nobenih predpriprav nisem imel. Hotel sem priti popolnoma prazen. Rad igram sam, ker je to zelo zahtevno in mi predstavlja izziv, in če glasbe ne deliš z nikomer, je to še bolj zapleteno. Že 25 let izvajam solo koncerte in naučil sem se, da pretirane priprave vplivajo na pretok energije, ovirajo te, kot te tudi lastna pričakovanja, če preveč razmišljaš, kaj hočeš odigrati. Najboljši pristop je torej, da začneš iz nič. A tudi to ni vedno recept za uspeh. Lahko udariš mimo. Vendar energija, ki jo usmeriš v to, da daš vse od sebe in izzoveš ter presežeš samega sebe, obeta zanimive rezultate. Zato se trudim, da bi se vedno presegel. Ustvarjam zvoke, jih poslušam in se nanje odzovem, tako zvok razvijam in gradim naprej. Gallusova dvorana je zelo velika in ima res dobro akustiko, tako je lažje igrati solo, ker lahko reagiraš na odmev, donenje, se igraš z akustiko …V zadnjem času sem res veliko vadil, kar je najbrž pozitiven stranski učinek pandemije. Vem, kaj si mislite, mar ne počneš tega ves čas. Ko si na turneji, igraš vsak večer, a časa za vajo tako rekoč ni. Vaja je namenjena raziskovanju inštrumenta, novim zvokom, tehnikam, melodijam … V zadnjem letu sem prek vaje odkril veliko novih tehnik, ki bi se jim rad še bolj posvetil. Vrnil sem se k flavti, ki je moj prvi inštrument. Dolgo sem odlašal, da bi jo spet prijel v roke, saj je zame precejšen izziv, ker flavte ne maram preveč.Morda ne ravno to. Pri saksofonu je barva alikvotnih tonov veliko bolj bogata, flavta je po barvni paleti zvoka precej bolj omejena. Zelo se je treba potruditi, da iztisneš iz nje kakšen nov zvok. To me zelo vznemirja, zdaj flavto veliko igram, ker bi se rad poglobil v ta zvok in dosegel novo raven. Pred kratkim sem se zapletel v globoke debate s slikarji, govorili smo o prvinski umetnosti, pradavni glasbi in izraznosti. Znanstveniki so ugotovili, da so prve jamske slikarije narejene iz pigmentov, ki so jih praljudje menda pridobili iz pepela kosti. Kosti so uporabljali tudi za starodavna glasbila. Flavta in boben sta prva inštrumenta, ki ju je izumil človek. Nekaj flavt je izdelanih iz kamna, ampak najbolj zanimive so tiste, izdelane iz kosti.Da, slišal sem za to. Kosti so res nekaj posebnega. Vem za še eno piščal, o kateri mi je povedal glasbenik Günter Christmann. Menda je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Hannovru na nekem vrtu priredil zabavo in povabil prijatelje. Družba je pila in plesala, naenkrat pa je nekdo z nogo zadel ob nekakšen kamen. Ko so si ga pobliže ogledali, so ugotovili, da je nenavadno zaobljen in ima dve luknjici, ki nista bili videti, kot bi ju izdolbla voda. Takoj so pomislili, da je to glasbilo. Kamen je preučil kitajski strokovnjak, ki je zatrdil, da je to gotovo najstarejše kameno glasbilo. Pred dnevi sem poklical Günterja, ker bi rad to glasbilo vključil na novo solo ploščo, ki jo pripravljam. Vznemirja me misel, kdo vse je igral nanj pred mano.Ukvarjam se z vprašanjem, kako bi prvinsko umetnost lahko poustvaril danes. Sam se zlasti pri solo igranju osredotočam na zrak, dihanje in perkusivne zvoke, ki jih izvabljam iz saksofona in flavte. Ne gre toliko za melodijo in harmonijo. Med pandemijo, ko sem imel čas razmišljati o tem, me je še bolj potegnilo v ta zvok. Gre za osnove glasbe, razmišljam o načinih, kako bi jih lahko uporabil v sodobni glasbi. Prav solo nastopi so primerni za poigravanje s temi elementi, saj si takrat bolj svoboden pri raziskovanju. Poleg tega je zanimivo, da tresljaje, vibracije zvoka čutimo tudi v kosteh, kar je zame posebej priročno, saj imam poškodovan sluh in na eno uho ne slišim.Bila je nesreča. V Južni Koreji je med tonsko vajo nekdo poteg­nil kable iz ozvočenja ravno v trenutku, ko sem bil približno deset centimetrov od zvočnika. Grozovito je počilo in v hipu sem izgubil sluh. Po enem letu se mi je delno povrnil in nato spet izginil.Ne bi rekel. Imam tinitus in na levo uho tako rekoč ne slišim, na desno pa slišim odlično. Zanimivo je, kako možgani začnejo kompenzirati manko. Zdi se mi, da se je moj sluh nekako uravnotežil. Navadil sem se in mislim, da ne vpliva na moje igranje. Malo težje razločim pogovor, če je v sobi veliko ljudi, ki govorijo drug čez drugega.Včasih pa res (smeh). Zato me zanima 'poslušanje skozi kosti'. Rad imam fizično, telesno glasbo. Prihajam iz punk rocka in zelo glasne glasbe. Všeč mi je, če glasbo občutim z vsem telesom. Tudi ko igram, moram glasbo čutiti, moram se premikati, sicer svoje energije ne morem spraviti vanjo. To ne pomeni, da mora biti glasba glasna, mora pa biti telesna.Težko je izbrati in med sabo so nekako povezane. Morda je to kljub vsemu prva plošča Alberta Aylerja. Kot je znano, je v Stockholmu preživel leto 1962. Moj ­učitelj in mentor, saksofonist Bengt Nordström, je bil tisti čas z Aylerjem tesno povezan. ­Ustanovil je založbo Bird Notes in izdajal svoje solo koncerte v zgodnjih šestdesetih, še preden so to počeli Evan Parker, Peter Brötzmann in Anthony Braxton. Tako je Bengt posnel prvo ploščo Alberta Aylerja Something Different!!!!!!. Obstaja samo 200 primerkov in danes so zelo cenjeni in dragi. Ampak Bengt mi je dal prototip plošče s svojim rokopisom in nekaj originalnimi fotografijami Aylerja med snemanjem. To je stvar, ki jo bom odnesel s sabo v grob.Zanimivo vprašanje. Tako kot odgovor. Albert Ayler na švedsko sceno ni imel nikakršnega vpliva. Na Švedskem je živel eno leto in v tem času pretežno igral v plesnih orkestrih na severu. Ni igral kreativne glasbe, niti jazza. Posnel je omenjeno ploščo, se vrnil v ZDA in postal, kar je postal. Medtem ko je Cherry z Moki in otroci živel na jugu Švedske. Njihov dom je kot časovna kapsula. Ko jo obiščeš je kot bi odpotoval v neko drugo časovno obdobje. Hiša je polna knjig, posterjev iz šestdesetih let in slikarkih del Moki. Pred dvema letoma smo tam priredili nekaj koncertov. Vpliv Dona Cherryija na švedske glasbenike, s katerimi je v šestdesetih letih sodeloval je enormen. Bil je zelo družaben človek in je bil kot kreativni magnet. S svojo odprtostjo in radovednostjo je ustvaril novo glasbeno zvrst, ki ji danes rečejo world music. Improvizirano glasbo je morda prvi združil z vplivi iz različnih etničnih regij, kombiniral indijsko, afriško, južnoameriko glasbo … Veliko turških glasbenikov se je zaradi njega preselilo na Švedsko. Cherry je imel na celotno sceno velikanski vpliv. Ayler samo na posameznike, kot sem sam.Mislim, da zadene bistvo. Sam resnično in iskreno ljubim jazz. Rad ga poslušam in igram, ampak nikoli ne bi igral tradicionalnega jazza, ker pripada preteklosti. Lahko to preteklost spoznaš in jo uporabiš v prihodnosti. Lahko si sposodiš tehnične detajle, dele kompozicije ali sam pristop h glasbi in nato iz tega narediš nekaj svojega. Prav nobenega smisla pa ne vidim v repliciranju be-bopa ali westcoasta ali jazza iz 60. let. To bi bilo reakcionarno dejanje. Smisel vidim le v tem, da ustvarjaš svojo, novo glasbo.S Fire Orchestra pripravljamo nov projekt za turnejo, a namesto, da bi 20 švedskih glasbenikov hodilo po svetu, kar je potratno in slabo za okolje, bomo v zasedbo vključili lokalne glasbenike. To dela projekt še toliko bolj zanimiv, obenem pa ga počnemo iz glasbene, ekonomske in okoljske nuje.Ta projekt visi v zraku, ker bi se na Švedskem moral odviti v juniju, ampak zaradi omejitev, ki trenutno veljajo, ne vemo, ali ga bomo lahko izvedli. Projekt nosi naslov Naša država (Our Country). Povezan je z nacionalnim romanticizmom in identiteto. To je morda slišati dolgočasno, a je spet aktualno, saj se Evropa sooča z begunskim valom in novimi prišleki. Na Švedskem je veliko imigrantov, ki so del naše kulture, a če bi ta projekt delali pred sto leti, bi bil slišati popolnoma drugače. Vsak od 70 glasbenikov bo prispeval tradicionalno skladbo iz svojega okolja. Uporabili bomo elemente perzijske ali turške glasbe, vključili bomo tudi pleh bando. Vse te melodije, bom nato uporabil v skupni kompoziciji. Mnoštvo različnih melodij bo zadonelo naenkrat. In to bo zvok naše države.