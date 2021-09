Glasbeno vesolje v pravljični vasi

Zlatko Kaučič je ustanovil festival s ciljem povezovanja ustvarjalnosti italijanskih in slovenskih glasbenikov mlajše generacije.

Foto promocijsko gradivo

Raziskovanje planetov

Festival, ki ga je pred enajstimi­ leti v rodnih krajih zasnoval naš priznani tolkalec, je mednarodni in ima angleški naslov Brda Contemporary Music Festival. Sodobna ustvarjalna glasba, ki nastaja v sožitju slovenske, furlanske in italijanske kulture, je našla primerno prizorišče v idilični vasici Šmartno.Improvizirana glasba se v Brdih srečuje z drugimi umetnostnimi zvrstmi, od vizualnih umetnosti do videa in plesa, ter je izhodišče za druženje ravno v najpomembnejših trenutkih za Brda, v času trgatve, je v vabilu zapisal Kaučič in dodal, da najpomembnejši cilj festivala ostaja povezovanje ustvarjalnosti italijanskih in slovenskih glasbenikov, zazrtih v Evropo in svet.»Veseli me, da je festival pripomogel k medsebojnemu spoznavanju in skupnemu ustvarjanju mladih generacij glasbenikov z obeh strani meje. S tem si razširijo možnosti za nastopanje, napredovanje in pridobivanje izkušenj. Glavno načelo glasbe je povezovanje ljudi, kar je bilo še posebej pomembno v težkih časih, v katerih smo se znašli,« je poudaril Kaučič.Jutri zvečer se bo enajsta edicija začela v Hiši kulture v Šmartnem s fotografsko razstavo Bobnarjiin ob glasbeni spremljavi saksofonista. Zatem bo v cerkvi sv. Martina nastopila francoska vokalna improvizatorka. »Nadarjena improvizatorka, vokalistka in klarinetistka, znana gostja slovenskih odrov, bo tokrat imela solistični vokalni nastop,« je povedal Kaučič.Prvi večer bo sklenil nastop tria, ki ga sestavljajo pianist(Španija), saksofonist(Švedska) in Kaučič na bobnih. Fernández je tudi častni gost festivala in mentor na dvodnevni izobraževalni glasbeni delavnici, ki bo vzporedno s koncertnim dogajanjem potekala v petek in soboto. »Vztrajal sem, da delavnice na festivalu vodijo izkušeni in starejši glasbeniki, ki lahko na mlade generacije prenesejo veliko znanja,« je povedal Kaučič. Večina slušateljev je članov njegovega Komba, v času oteženih potovanj jih veliko pride z bližnjih (tudi italijanskih) glasbenih šol.Agustí Fernández, pianist, rojen na Palmi de Mallorci, ki je pri nas nastopil že nekajkrat, velja za enega od pomembnejših španskih raziskovalcev avantgardne glasbe, ki združuje sodobno moderno ­klasično glasbo s svobodno jazzovsko improvizacijo. »Agustí je svetovno znani pianist, izjemni glasbenik, ki lahko igra vse, kar mu pride pod prste,« je pristavil Kaučič, ki kolega glasbenika začuda ni spoznal med osemletnim bivanjem v Španiji, temveč sta se seznanila desetlet­ja pozneje na festivalu v Avstriji. V duetu sta nastopila na Lentu in Jazz Festivalu Ljubljana ter poznanstvo ovekovečila na albumu Sonic Party (2014). »Ko sva se prvič srečala, sva se takoj ujela, kot bi bila od nekdaj povezana. Sam znam tudi malo katalonsko, in ko sva delila izkušnje, so me najina srečanja obogatila, upam si reči, da tudi njega. Ko spoznaš takega glasbenika, je tako, kot bi se odpravil na potovanje v vesolje raziskovat nove planete.«Fernández je sodeloval s številnimi znanimi improvizatorji, kot soin. Je tudi član Gustafssonovega NU Ensembla in Guyevega New Orquestra. Posnel je več kot 80 zgoščenk.Petkov večer se bo začel s predstavitvijo novega projekta Piss&Lovi italijanskih glasbenikovin. Nadaljeval se bo s slovenskim duom Propolisin, sklenil pa z nastopom orkestra Oholo!, ki smo mu nazadnje lahko prisluhnili na Jazz festivalu Ljubljana.Sobota, tradicionalno poimenovana Boštjanov dan, v spomin na, pokojnega ustanovitelja in vodjo festivala Jazz Cerkno, se bo začela z recitacijo poezije pre večob glasbeni spremljavi tolkalca. Sledil bo nastop furlanske zasedbe Kačasweepers, ki jo sestavljajoin, nato bo nastopil portugalski harfist. Tradicionalno se bo festival sklenil z nastopom udeležencev delavnice pod vodstvom Agustíja Fernándeza.