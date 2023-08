Arnold Schönberg: Dal je zagon serialni in elektronski glasbi

V nadaljevanju preberite:

​Na razstavi Skladba z 12 toni: Schönbergovo preoblikovanje glasbe, posvečeni Arnoldu Schönbergu, je 99 eksponatov, ki jih je izbral kustos Eike Fess: notni in besedilni rokopisi, pisma, slike, risbe, fotografije, tiskana dela ... Schönberga spremlja v njegovem iskanju »svobode in pestrosti izraza«. Schönberg je bil večinoma umetniški samouk. Ko je igral v nekaterih orkestrih in začel komponirati, je pritegnil pozornost vodilnih avstrijskih skladateljev tistega časa, Gustava Mahlerja in Richarda Straussa.