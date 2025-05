V nadaljevanju preberite:

Jazz Cerkno je majhen, a dragocen festival jazza in različnih glasbenih drznosti, ki ima poseben pomen tako pri nastopajočih kot pri občinstvu. Eden od najbolj intimnih glasbenih festivalov bo že tridesetič sprejel medse ljubitelje svobodnjaškega in nekonvencionalnega jazza. Festival bo trajal od 23. do 25. maja in bo znova ponudil vpogled v najnovejše dogajanje na slovenski in mednarodni jazzovski sceni.