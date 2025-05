V nadaljevanju preberite:

Potem ko je lanski festival imel veličasten otvoritveni koncert v ljubljanskih Križankah, smo že pričakovali, da se bo vrnil na to prizorišče, ki ga je zaznamoval s številnimi izjemnimi nastopi. Tako pa bo letošnja Druga godba od 29. do 31. maja večinoma gostovala v Kinu Šiška in na drugih prizoriščih po mestu.