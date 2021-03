Jure Lesar - Glasbenik je fotograf svojega življenja

Leta 2018 je Jure Lesar , nekdanji član rockovske zasedbe Eskobars, izdal avtorski prvenec Zemljin sin. Na pravkar izdanem drugem albumu Je kaj novega, ki ga je napovedal s singli Je kaj novega, Parfum, Žeja in Si kaj utrujena, je osem pesmi. Nove pesmi je posnel s spremljevalno zasedbo, v kateri so klaviaturist in producent, bobnar, baskitaristin kitarist. Kot gostje so sodelovali kitarist, saksofonistin tolkalec. Jure Lesar bo nove pesmi predstavil danes ob 21. uri na koncertu v Kinu Šiška s prenosom prek platforme Entrio . Pogovarjali smo se o parfumu, albumih, Sergiu Leoneju, T. Rexih ter nastopih pred prazno in polno dvorano.