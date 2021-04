Klic v sili za kulturo

Pet pred dvanajsto

Poziv odgovornim

Kulturniki zahtevajo, da jim odločevalci prisluhnejo, da upoštevajo njihove predloge za ponovni zagon kulturnega življenja, ki so strokovno utemeljeni in temeljijo na praktičnih izkušnjah. Zahtevajo dialog, ne pa enostranskih, čez noč sprejetih političnih odločitev, ki nimajo prav ničesar opraviti z epidemijo in varovanjem zdravja.

Pet pred dvanajsto bo danes po vsej Sloveniji odmevala glasba ter druge različne kulturne prireditve. Akciji Narodnega doma Maribor , ki s koncerti z balkonov opozarja na kritično stanje v slovenskem kulturnem sektorju, se pridružujejo kulturne institucije, umetniki in ustvarjalci po vsej državi.Več kot šestindvajset se jih je odzvalo na poziv, s katerim so v Narodnem domu Maribor povabili institucije, umetnike, ustvarjalce in druge posameznike, ki delujejo v slovenskem kulturnem in kreativnem sektorju, da se združimo v boju za kulturo. Le s skupnim protestom bomo odločevalcem podali jasno sporočilo, da smo sila, ki jo morajo jemati resno.Od 11. 55 bodo v Mariboru nastopili Zoran Predin in Danilo Ženko, Kvintet klarinetov pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor, Marko Hatlak, Oksana Pečeny Dolenc in Matic Dolenc, Marko Soršak - Soki, Tina Sovič in Womango, Pihalni orkester KUD Pošta Maribor, Daniel Marinič, in sicer balkonu Rotovža, balkonu Pokrajinskega muzeja , balkonu na vogalu Slovenske in Gosposke ulica , balkonu na Gosposka ulici in Ulici 10. oktobra, balkonu Narodnega doma, vlakcu Jurček, mestnem mini vozilu Maister, ladjici Dravska vila, Grajski trg in Glavnem trgu.Sodelujoči po Sloveniji pa do Bojan Cvetrežnik duo v Ljubljani, Festival Ljubljana, Kulturni dom Slovenj Gradec, MKC, Avditorij Portorož v Piranu, Floating Castle festival, Klemen Ramovš, Hram kulture A. Tovornika Selnica ob Dravi, Kulturni center Semič, Kulturni dom Zagorje, MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Kulturni dom Krško, Pionirski dom Ljubljana, Kulturni dom Nova Gorica , SNG Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Goriški muzej, Nova Gorica, Kulturni dom Domžale , Lutkovno gledališče Maribor, Gojmir Lešnjak – Gojc v Škofih, Dom kulture Kamnik, Kulturno društvo Svoboda Trbovlje, MIKK Murska Sobota, ŠTUK Maribor, Gledališče Tone Čufar, Jesenice, Kulturni dom v Gorici v Italiji.Tako bo balkonov kulturnih institucij in mestnih znamenitosti po vsej Sloveniji zaslišala živa glasba, živa beseda slovenskih pesnikov in dramatikov, oživele bodo lutke, sprehajalce bo razveselila likovna stvaritev ali plesna figura. Varno in brez kršenja odlokov bodo mimoidočim ponudili vsaj trenutek užitka ob kulturi v živo, javnosti in odločevalcem pa jasno sporočili, da z nepremišljenimi ukrepi, sprejetimi čez noč, brez poznavanja delovanja kulturnih ustanov ter brez vsakršnega dialoga z njimi samo še očitneje izpričujejo svojo brezbrižnost do kulture in umetnosti ter omalovažujoč in ponižujoč odnos do vseh, ki v slovenskem kulturnem in kreativnem sektorju delajo ter ustvarjajo.Kulturniki zanikajo virusa, ne marginalizirajo nevarnosti bolezni, zdravstvene krize, skrbi za varovanje zdravja in solidarnosti za zaščito najšibkejših. Ne nasprotujejo strokovno utemeljenim ukrepom. Upirajo se dokazano nesmiselnim prepovedim ter nedomišljenim ad-hoc rešitvam, ki služijo zgolj zavajanju javnosti, v resnici pa stisko kulturnega sektorja zgolj povečujejo.»Z lanskim festivalom Lent, Festivalom Maribor, Festivalom Ljubljana, festivalom Arsana na Ptuju in številnimi drugimi kulturnimi dogodki za katere smo pripravili dobre, skrbno premišljene, učinkovite rešitve in smo jih ob tesnem sodelovanju s stroko, ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov ter strogem inšpekcijskem nadzoru izvedli brez vsakršnega povečanja števila okužb, smo pokazali, da se da! Temu sedaj pritrjujejo tudi strokovne študije iz tujine. Dokazano je torej, da je ob upoštevanju premišljenih, smiselnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe izvajanje in obiskovanje kulturnih prireditev tudi v zaprtih prostorih povsem varno. A namesto da bi pristojni te naše izkušnje in dokaze pozdravili in uporabili v prid varne normalizacije življenja, nas še naprej ovirajo z nesmiselnimi omejitvami in neizvedljivimi ukrepi, ki krize ne rešujejo, temveč jo zgolj poglabljajo,«sporočajo iz Narodnega doma Maribor.