Koper s Kameleoni kot jugoslovanski Liverpool

»Koper s Kameleoni velja za slovenski Liverpool, torej mesto, kjer se je začela izražati popularna kultura po vzorcih zahoda,« je ob odprtju razstave Rock Istra 1965–2000 v koprskem Libertasu dejal glasbeni urednik Radia Koper Armando Šturman v svoji oddaji Ari Zona. Njegov kolega na Radiu Capodistria in glasbeni producent Andrea F. dodaja, da je Istra v šestdesetih letih prejšnjega stoletja to vlogo zagotovo imela ne le v slovenskem, ampak tudi v jugoslovanskem merilu.

Razlog, da je rock glasba že konec petdesetih let zajela mladino v Istri, je bil bližina Italije in večja odprtost meje v tem prostoru. Nezanemarljiv vpliv na glasbeno dogajanje je imel tudi Radio Koper/Capodistria, ki je predvsem v šestdesetih letih vrtel rock glasbo; ta pa je bila za tiste čase redkost. »Še danes se marsikdo – tudi z juga Italije – spominja Radia Capodistria, ki so ga poslušali poleg Radia Monte Carlo in Radia London, medtem ko je bil državni RAI glede glasbenih trendov daleč zadaj. Takratna jugoslovanska politična elita je namreč prek radijske všečnosti skušala širiti tudi svojo propagando na zahod,« je pojasnil Andrea F. »Za mlade glasbenike iz Istre je bila to tudi priložnost, da ne le spoznajo novo zvrst glasbe, temveč jo tudi na novo ustvarjajo. To je takrat veljalo tako za Kameleone kot tudi za vse kasnejše skupine, ki so imele v koprskem radiu močno bazo, nekoga, ki jih podpira – kar velja še danes,« je nadaljeval.

Na Mestni občini Koper so z razstavo Rock Istra 1965–2000 želeli spomniti na to pomembno obdobje glasbenega ustvarjanja pri nas. V izbor so uvrstili 24 avtorjev, ki so do leta 2000 izdali svoj glasbeni album. Razstavo, ki nima vstopnine, si je mogoče ogledati od srede do sobote, med 17. in 20. uro, vse do 2. maja.

Kameleoni, jadralci in slikarji

»Iz Kopra bodo mesto naredili Kameleoni, jadralci in slikarji,« je leta 1966 izjavil Andraž Šalamun, koprski slikar in član nekdanje konceptualne umetniške skupine OHO, sicer pa tudi brat pesnika Tomaža Šalamuna. Povzel ga je Franko Hmeljak, novinar Radia Koper, v svoji knjigi Kameleoni 1965–1995. Kameleone – ki so, kot navaja Hmeljak, idejo za ime dobili, ko so na ulici videli oglas za cigarete Kamel – so ustanovili koprski gimnazijci Danilo Kocjančič, Jadran Ogrin, Marjan Malikovič in Tulio Furlanič, pridružil pa se jim je še Vanja Valič. Navdihovali so se pri Beatlih, ki so jih takratni mediji označevali kot »cinični produkt kapitalistične zahodnoevropske ideologije« (po Hmeljaku). Njihova prva avtorska skladba je bila Sjaj izgubljene ljubavi, ki jo je Kocjančič napisal pri šestnajstih letih.

Deseti brat z Dragom Mislejem - Mefom je bil vpliven bend za slovenski new wave. FOTO: Jaka Jeraša/Mestna občina Koper

»Kameleoni so bili vpliven bend v celotni Jugoslaviji in so jih drugi oponašali. K nam so prinesli takratno bit glasbo, ki ji še niso rekli rock, in jo popularizirali,« je pojasnil Andrea F.

Prizma, Boomerang, Brecelj, Deseti brat …

Linijo s spreminjanjem rock zvoka v tujini (na primer kot pri Uriah Heep) je po sogovornikovih besedah ohranjala tudi poznejša Prizma. »Težnja po eksperimentiranju iz šestdesetih se je združevala z malo bolj sodobno obliko popevke in ni bila striktno vezana na stari R&B. Pomembni so bili tudi Boomerang, na kantavtorski sceni pa Marko Brecelj, ki je izšel iz Buldožerjev, kasneje pa Zmelkoow z zares edinstvenim besednim svetom – vsi ti imajo nekaj izjemnih plošč, ki so še danes vrhunski dosežki,« je še izpostavil.

Tudi Faraoni, ki imajo za seboj že bolj pop uspešnice – Figov list, Kar je res, je res, Sem takšen, ker sem živ ali Solinar –, so kot mulci začeli z rockom. Deseti brat z Dragom Mislejem - Mefom je bil po sogovornikovem prepričanju zagotovo vpliven band za slovenski new wave, Mef pa je postal vodilni slovenski pisec glasbenih besedil. Poseben projekt je bil tudi Zebra Imago, s katerim je umetnik Boris Benčič »ozvočil« svoje vizualno ustvarjanje.

Na kantavtorski sceni je bil vodilni Marko Brecelj. FOTO: Jaka Jeraša/ Mestna občina Koper

»Istra je bila lokalno posebna tudi zaradi turizma, ki je spodbudil ogromno terasa bendov. Ti so pogosto imeli ambicije, da igrajo tudi svojo glasbo. Faraoni so bili na primer enako znani po svojih koncertih kot po tem, da so spremljali Oliverja Dragojevića ali so vse leto preigravali priredbe v hotelu na tujem,« je poudaril Andrea F.

Gverilski časi za mlade glasbenike

»V sedemdesetih letih je glasbeni vpliv Istre nekoliko razvodenel,« je dejal Andrea F. in dodal, da pa se je v osemdesetih letih spet začela razvijati močna scena, ki se je slogovno razlikovala od ljubljanske usmerjenosti v punk in alternativo. Tudi sam je bil takrat član ene od predstavljenih glasbenih zasedb na koprski razstavi; to je bila skupina Idiogen, ki je igrala psihedelični power rock z avtorskimi angleškimi besedili – pri tem pa so bili spet prvi na območju nekdanje države (in zaradi tega kdaj tudi sumljivi za takratno oblast). »Veliko smo nastopali po Jugoslaviji, še več po Italiji, najmanj pa v ljubljanskih klubih, kjer se za naš slog takrat niso toliko zanimali,« je dejal Andrea F. Spominja se, kako so presenetljivo uspešno izpostavili stik z založbami in glasbenimi publikacijami po Italiji, Veliki Britaniji in ZDA ter jim pošiljali svoje izdelke po pošti.

Idiogen, katerega del je bil Andrea F. (prvi z desne). FOTO: Jaka Jeraša/Mestna občina Koper

V okviru koprskega mladinskega kulturnega centra je nastala tudi prva jugoslovanska zasebna profesionalna »indie« založba Produkcija Slovenija, ki jo je ustanovil Boris Furlan. Plošče so izdajali v Italiji, in ker ni bilo zakonske podlage za njihov uvoz, so jih postopoma z avtom v prtljažniku vozili čez mejo.

Razstava bi morala na pot

Na to obdobje je že vplival pojav MTV, videospotov, komercialnih radijskih postaj in tudi neodvisnih založb. V devetdesetih letih pa so razmere postajale podobne današnjim. Prišel je čas uspehov Tinkare Kovač, Lare Baruca in skupine Zmelkoow. »Radio Koper je še vedno tisti, ki glasbenikom ponudi podporo, a drugače kot v preteklosti, saj mora tekmovati z drugimi komercialnimi radii in pridobivati občinstvo, ki povprašuje po standardiziranem tipu popularne glasbe,« je izpostavil Andrea F.

Glasba se po njegovih besedah zasidra v ljudeh in se odraža v kolektivni identiteti posameznikov. »Lepo je, da sebi povemo vse to, kar se nam je zgodilo, a razstava o rocku v Istri bi po Kopru morala obiskati tudi druga mesta, recimo Ljubljano, ker je pomembna za vso Slovenijo, ali pa Trst, saj je v celoti dvojezična,« je zaključil Andrea F.