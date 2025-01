Kriki poezije v pajdaštvu z zavijanjem kitar

V nadaljevanju preberite:

Nenavaden duet Natriletno kolobarjenje s praho je projekt gledališčnika Jureta Novaka in vsestranskega multiinštrumentalista Uroša Buha, ki je pravkar prikolobaril do tretjega albuma FM. V živo ga bosta predstavila danes zvečer na odru Kina Šiška ob podpori Polone Janežič na klaviaturah, Tiborja Miheliča Syeda na baskitari in Vida Drašlerja na bobnih.