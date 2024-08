Lahkotnejše severnoameriške note in habsburška težina

V nadaljevanju preberite:

Pri ZKP RTV Slovenija je v sodelovanju z Radiem Slovenija,­ programom Ars, izšel album ­Without Words – The Music of Mojmir Sepe v izvedbi Marko Churnchetz Tria, ki ga sestavljajo pianist Marko Črnčec, kontrabasist Josh Ginsburg in bobnar Kristijan Krajnčan. Promocijski koncert bo jutri ob 20. uri v novem jazz klubu Kazina Akademije za glasbo.