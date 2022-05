Ljubezen je dvorezna tema

V nadaljevanju preberite:

Zasedba Hamo & Tribute 2 Love je predstavitveni koncert novega albuma z naslovom 22 z 22. februarja v Kinu Šiška prestavila na 22. maj v Križankah, ko bo izšel na vinilu. Pandemični čas so aktivno izkoristili tako za akustične koncerte kot snemanje dveh albumov. O novem albumu, naslovih albumov, skladanju, koncertu v Križankah in ljubezni smo se pogovarjali s pevcem, kitaristom in skladateljem zasedbe Matevžem Šaleharjem - Hamom.