MetalDays odslej v Velenju

Več let so organizatorji festivala MetalDays iskali primerno lokacijo in se odločili, da ga preselijo s tolminskega Sotočja v park Vista ob Velenjskem jezeru. Festival bo po njihovem prepričanju tako postal še močnejši, bolj obiskan in privlačnejši. O selitvi in novi lokaciji smo se pogovarjali z Niko Brunet Milunović, ki skupaj z možem Bobanom Milunovićem, organizira festival MetalDays.

Kaj je bilo odločilno, da ste se s festivalom MetalDays odločili zapustiti tolminsko Sotočje? Verjetno vam ni bilo lahko, saj ste veliko naredili za promocijo tega koncertnega prostora, Tolmina, Posočja in v bistvu cele Slovenije.

Odločitev ni bila lahka. Sotočje je lokacija, ki je postala priljubljena prav zaradi festivala MetalDays in je bila s festivalom tesno povezana. Odločilno za zapustitev Tolmina je kombinacija večih vzrokov, od obvoznic, nezanesljivosti občine Tolmin, do sprejetih občinskih sklepov. Obvoznica je festivalsko prizorišče festivala MetalDays drastično zmanjšala, bi pa se ga teoretično še vedno dalo izpeljati, če seveda občina ne bi sprejela sklepov, ki so naredili organizacijo festivala take velikosti nemogočo.

Omejitev na samo pet tisoč obiskovalcev je nekaj, kar za festival MetalDays kot blagovno znamko ne pride v poštev, ker smo investirali preveč časa in energije, da je festival rasel in postal to, kar je danes. Ko smo na občino naslovili vprašanje o organizaciji novega, manjšega festivala, smo dobili odgovor, da se bodo držali sprejetih občinskih sklepov, po katerem se lahko na Sotočju organizira samo šest tradicionalnih festivalov, kar je po njihovi pisni razlagi pomenilo MetalDays ali MetalCamp.

MetalDays 2023 Festival MetalDays bo tradicionalno potekal cel teden, od 31. julija do 5. avgusta 2023, na petih festivalskih odrih pa bo nastopilo 133 zasedb. Festival bo nudil tudi možnost zgodnjega prihoda na festival, in sicer že od 27. julija dalje, z obveznimi glasbenimi nastopi prav vsak dan. Na festivalu bodo nastopili Helloween, Anthrax ob svoji 40. obletnico delovanja, Heaven Shall Burn, In Flames, Kreator, At the Gates, Paradise Lost, Kataklysm, Beartooth, I am Morbid, Tesseract in mnogi drugi na tem posebnem dogodku v zgodovini festivala - MetalDays 2023 Restart Edition.

Omejitev števila obiskovalcev je po našem mnenju popolnoma nestrokovna in brez kakršnekoli podlage. Vse skupaj se je pokazalo na letošnji ediciji festivala, kjer je večina logističnih problemov in izzivov izhajala prav iz sprejetih sklepov občine. Ti so bili sprejelti le nekaj mesecev pred začetkom festivala, in sicer za festival, ki je imel že pred pandemijo prodanih 90 odstotkov vstopnic. Tako je res nemogoče delati in zelo smo veseli, da smo našli lokacijo, kjer lahko festival raste v vseh pogledih in je primarno delo organizacija festivala in ne usklajevanje s sklepi občine.

Sprva se je govorilo, da se festival seli na Hrvaško.

To drži. Najina ideja je bila, sploh glede na to, da iskanje lokacije za tako obsežno produkcijo ni enostavno, da meje Slovenije niso ovira. Hrvaška ima čudovito naravo, in kar nekaj mest, med drugim tudi Pulj in Slunj, je bilo resnih kandidatov. Moram pa povedati, da je bila iskrena želja, da festival ostane v Sloveniji, tako da je bila informacija, ki je prišla iz občine Velenje, da si želijo festival na jezeru, resnično pozitivno presenečenje in tako se je vse začelo.

Predvidevam, da ste imeli v mislih več lokacij, kjer bi lahko nadaljevali s festivalom. Kaj je bilo odločilno za izbrano?

Pogoji festivala so bili seveda plaža, neposredna bližina narave, potem zadostno število nastanitvenih zmogljivosti, trgovin, bogata ponudba dejavnosti izven festivalskega območja ... Lokacija mora biti dostopna po cesti, blizu letališča, mora biti dostopna za tovornjake in koncertne avtobuse, pomembno je, da je dovolj velika, da je na njej mogoče organizirati festival z vsaj dvanajst tisoč obiskovalci, produkcijsko ekipo in vsemi nastopajočimi. Vse to ponuja Velenje, in še več, ker je samo prizorišče Park Vista produkcijsko zelo dobro razdelano, in treba vsako leto znova postavljati glavne festivalske infrastrukture kot je bila do sedaj praksa.

Kako je vodstvo občine Velenje sprejelo vaš predlog o organiziranju festivala?

Od samega začetka so pogovori potekali konstruktivno in pozitivno. Ker seveda občina nima izkušenj s tako obsežnimi dogodki, je bilo vprašanj kar nekaj. Zavedamo se, da bo vse skupaj bistveno lažje, ko se bo festival na novi lokaciji dejansko odvil. Takrat bodo bolj jasne vse prednosti in dobrobiti takšnega dogodka v njihovi občini.

Odnos z lokalno upravo pa tudi okoliškimi ljudmi je pri tovrstnih dogodkih zelo pomemben, mar ne?

Ja, to je verjetno najbolj pomembno od vsega. Če med festivalom in domačini ne obstaja povezava in medsebojno spoštovanje, je dogodek najverjetneje obsojen na neuspeh.

Tukaj bi se navezala na občino Bohinj, kjer smo organizirali manjši festival Winter Days of Metal in so bila vprašanja in pomisleki podobni. Ti pa so se razblinili takoj po prvi ediciji festivala; še danes imam lep spomin na vse besede in sporočila domačinov, delavcev v turizmu, sobodajalcev, hotelirjev in ostalih s katerimi smo sodelovali, ki so bili navdušeni tako nad samo produkcijo in organizacijo, kot nad obiskovalci.

Verjetno vam obiskovalci festivala precej zaupajo, saj so kupovali vstopnice ne glede na to, da niso vedeli, kje festival bo.

To je nekaj kar nas je zelo presenetilo, in smo za to resnično hvaležni. Po drugi strani je to tudi odlična motivacija, da naredimo najboljši MetalDays festival do zdaj.

Predvidevam, da boste tako nadgradili svoj unikaten koncept glasbenih počitnic?

Drži, to se trudimo početi prav z vsako novo edicijo. Letos bomo prvič imeli glasbeni program tudi v času Early Arrival, torej zgodnjega prihoda, na plaži bomo ponudili dodatne dejavnosti za naše obiskovalce, potrudili se bomo, da bo koncept glasbenih počitnic ponovno zaživel v najboljši možni meri.

Pričakovano število obiskovalcev pa je …?

Za letos je pričakovana številka še vedno dvanajst tisoč, če pa jih bo več, pa seveda še boljše. Prostora in vsega ostalega bo in je več kot dovolj za vse. Zelo se veselimo nove edicije festivala v Velenju!