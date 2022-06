Mladost prežeta z glasbo

Ljubljanska zasedba sanjavega popa, Regen, je nedavno izdala prvenec Youth, ki ga bo predstavila v soboto, 4. junija, na letnem vrtu Gala hale na Metelkovi v Ljubljani. Začelo se bo ob 20. uri z ogrevalnim nastopom domače kantavtorice Dore Tomori. Pod imenom Regen je najprej samostojno ustvarjala pevka in tekstopiska Gaja Kuščer, ki je svoje pesmi objavljala na youtube kanalu. S pridružitvijo Gašperja Sedeja, Jana Morija, Andraža Dražumeriča in Maksa Rozmana je nastala skupina, ki kot Regen ustvarja od leta 2019. O skupini in albumu smo se pogovarjali Gajo Kuščer.

Zasedba Regen se je razvila iz vaše glasbene vizije. Kako je pa potekalo glasbeno usklajevanje z večanjem zasedbe?

V bistvu usklajevanje zares sploh ni bilo potrebno. Naneslo je tako, da smo vsi člani nove zasedbe Regen preprosto razumeli, kaj ta projekt zahteva od vsakega od nas in smo se res brez posebnega truda ujeli in točno vedeli, kaj mora vsak od nas narediti, da bodo pesmi dosegle končno obliko.

Regen, Youth Foto A

Nastali ste nekako tik pred pandemijo. Res neroden čas za začetek kariere, vendar vas to ni ustavilo, mar ne?

Res so se nam vrata začela odpirati tik pred pandemijo. Januarja 2020 smo prvič nastopali v Gala hali, februarja pa v Kinu Šiška, nato pa je sledilo popolno zaprtje države. Nekako pa se nam je zdelo, da nas to ne sme ustaviti in smo vseeno delali vse, kar smo lahko, da se naš projekt ne bi ustavil in zamrl zaradi novonastalih okoliščin - tako so nastali Quarantine Sessions.

Enega prvih večjih koncertov ste imeli v prazni Katedrali Kina Šiška. Verjetno je res čuden občutek nastopati pred nikomer, razen tehnično ekipo?

Znalo bi se zdeti malce duhamorno nastopati za navidezno neobstoječo publiko, a to nam ni vzelo veselja do nastopa. Spomnim se, kako veseli in navdušeni smo bili vsi, da bomo lahko izvedli koncert, ne glede na njegove finese. Naš nastop v Kinu Šiška je bil kljub šibkejši povezavi s publiko nepozabna izkušnja, za katero bomo vedno zelo hvaležni.

Proti malodušju ste se borili tudi s snemanje videev za vaše Quarantine Sessions. Ti so bili prav odmevni, mar ne?

Res je tako! Quarantine Sessions so dosegli večji uspeh, kot smo kadarkoli pričakovali, in zato smo zelo hvaležni vsem, ki so vsak teden čakali na nov posnetek in v svojih sobah zaplesali z nami. Quarantine Sessions so bili naš poskus povezati se z ljubitelji glasbe kljub oviram, ki jih je med nas in njih postavila pandemija in zelo smo veseli, da nam je uspelo ljudem polepšati dni z našimi posnetki.

Zasedba Regen je nedavno izdala prvenec Youth. Foto Simon Pelko

Album Youth ste napovedali s kar nekaj singli, ki so bili odmevni. Kako pa je potekalo skladanje in snemanje pesmi, glede na vse pandemične ovire?

Tudi pri tem delu našega ustvarjanja nikakor nismo pustili, da bi nas ovire pandemije ustavile, ker nam je bil projekt albuma Youth enostavno preveč pomemben. Začetne oblike pesmi smo oblikovali na daljavo - jaz sem posnela demo pesmi, nato pa smo si med seboj pošiljali posnetke različnih idej, se dobivali na vajah in izmenjevali koncepte. Ko smo pesem spravili do končne forme in so se razmere nekoliko umirile, pa smo jo mahnili v studio in tam zaključili celoten proces. Pesmi je finaliziral naš kitarist Gašper in jih nato posredoval producentu Robiju Bulešiću.

Naslov albuma pa so vam očitno prinesla leta. Teh ni ravno veliko, mar ne?

Res je, da za nami ni veliko let, a izkušenj je mnogo. Mladost je prefinjena in zapletena reč, ki s seboj prinese obilico izzivov, s katerimi se spopada čisto vsak izmed nas, ko odrašča. S tem v mislih smo ustvarili album Youth, ki govori prav o tem - o izzivih, vzponih in padcih mladosti. Upamo, da se bo naš povzetek odraščanja v glasbeni obliki dotaknil čim več src in čim več ljudem ponudil oporo ali poistovetenje, ko se soočajo s težavnostjo odraščanja.