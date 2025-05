V nadaljevanju preberite:

Punkovska skupina Niet in mesto Trst imata kar veliko skupnega, saj ta ljubljanska zasedba s svojim hardcore punkom občasno pretrese tudi tamkajšnje zidovje. Tako je bilo tudi na nedavnem koncertu, ko so nastopili v Domu pristaniških delavcev, v katerem domuje gledališče Miela. Mineva namreč štiri desetletja od legendarnega koncerta, ki je bil posnet in pozneje izdan na albumu Niet Live.