Nisem getovski, sem studijski raper

V nadaljevanju preberite:

Album Leva scena Alija Ena je izšel leta 1994 in se po pomembnosti pridružil izjemnim prvencem, kot so Živi bili pa vidjeli Buldožerjev, Dolgcajt Pankrtov, Ikebana Lačnega Franza ter prvenec skupine Laibach. Zaznamoval je devetdeseta leta prejšnjega stoletja, urbaniziral slovensko besedo in dokazal, da je rapanje v slovenščini lahko izjemno. RecycleMan, kot se zdaj imenuje Ali En, se bo z ekipo in občinstvom poklonil tridesetletnici tega izjemnega albuma danes s koncertom v ljubljanskem Kinu Šiška.