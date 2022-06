Novi uspeh slovenske violinistke

Med 24. in 31. majem je bilo v Rusiji mednarodno tekmovanje violinistov Yankelevich 2022. Prvo mesto in veliko nagrado po odločitvi žirije je prejela po njihovih besedah »izjemna mlada violinistka iz Slovenije« Patricija Avšič.

Prvo mesto je trinajstletnica zasedla v mlajši starostni kategoriji od 9 do 15 let. Na predtekmovanju se je uvrstila med 20 najboljših violinistov, nadaljevala v prvo etapo, kjer so izbrali šest finalistov, v drugi etapi pa osvojila prvo mesto pred leto starejšo violinistko Pilar Magali Policano iz Argentine in tretjeuvrščenim violinistom iz Rusije Andrejem Poklebajevom.

Tekmovanje, ki je bilo izvedeno virtualno, je potekalo tudi v starejši kategoriji do 25 let. Tudi v tej kategoriji so se pomerili odlični violinisti z vsega sveta. Prvo mesto je osvojil 25-letni Issei Kurihara z Japonske, drugo mesto sta si delili Rusinja Maria Artejeva in rusko-nemška violinistka Alexandra Weissbecker, tretje mesto pa je osvojila Victoria Tulskaja iz Rusije.

Ob zaključku so na tiskovni konferenci podelili tudi glavno nagrado ne glede na starostno skupino. Žirija jo je dodelila Patriciji Avšič. Zaradi prepričljivega nastopa jo je častni predsednik tekmovanja Vladimir Spivakov povabil, da 1. oktobra, na mednarodni dan glasbe, kot solistka nastopi z velikim simfoničnim orkestrom Moskovski virtuozi v Moskvi. Izziv in priznanje je z veseljem sprejela in se bo nanj z navdušenjem pripravljala v prihodnjih mesecih.