Ocenjujemo: Gimnastika ne/smisla II

Prva Gimnastika ne/smisla je doživela premiero leta 2014 na mednarodnem bienalu sodobne glasbe v Kopru. Skladatelj Matej Bonin je takrat črpal navdih iz pesniške zbirke Krčrk (2012) Karla Hmeljaka, ki je vnovič priskrbel literarno predlogo, le da je ta zdaj nastajala hkrati s skladateljskim procesom. Tako kot v prvi različici je skladba preplet glasbe, besede in giba, ki vselej rahlja poteze strogo akademskega glasbenega jezika. Gimnastika ne/smisla II je nastala v umetniškem laboratoriju Stare mestne elektrarne januarja lani v produkciji zavodov Sploh in Bunker ter v sodelovanju s skupino šestih tolkalcev (Špela Mastnak, Lola Mlačnik, Jože Bogolin, Jan Čibej, Simon Klavžar in Luka Poljanec), vokalistko Ireno Z. Tomažin ter omenjenima skladateljem in pesnikom, ki sta z režiserjem Markom Čehom poskrbela za dramaturgijo dela. Junija lani je bila Gimnastika ne/smisla II predstavljena v okviru koprskega Skladišče/Magazzino LIbertas FEstivala, pred mesecem dni je izšla zgoščenka, ljubljansko občinstvo pa je izvedbi lahko prisluhnilo 29. januarja v Cankarjevem domu.